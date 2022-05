Vučić: Putin izkorišča Kosovo. Edini cilj Srbije je EU.

Srbija je sicer podprla resolucijo Združenih narodov pri obsodbi Rusije, vendar se ni pridružila mednarodnim sankcijam. Vučić to pojasnjuje z besedami, da "se sam počutim zavezanega k temu, da podpiram mednarodno pravo. In Srbija je to tudi storila. Vendar ne smemo pozabiti, ko nas je Nato napadel leta 1999, ni imel mandata Združenih narodov in napad je bil z vidika mednarodnega prava protizakonit".

Srbija je sicer podprla resolucijo Združenih narodov pri obsodbi Rusije, vendar se ni pridružila mednarodnim sankcijam. Vučić to pojasnjuje z besedami, da "se sam počutim zavezanega k temu, da podpiram mednarodno pravo. In Srbija je to tudi storila. Vendar ne smemo pozabiti, ko nas je Nato napadel leta 1999, ni imel mandata Združenih narodov in napad je bil z vidika mednarodnega prava protizakonit". Foto: Reuters

"Do zdaj sem se z Vladimirjem Putinom sestal 19-krat," je v intervjuju dejal Vučić, ki pa o načrtih Putina v Ukrajini po lastnih besedah ne ve nič. Putin se o tem namreč ni pogovarjal. Tako Vučić, ki pa takoj tudi prizna, da je o Ukrajini z ruskim predsednikom zadnjič govoril novembra lani, pa "še to le nekaj minut". Srbski predsednik sicer (v intervjuju) ostro obsoja rusko invazijo v Ukrajini. In pravi, da zanjo ni opravičila. Po njegovem mnenju tudi Putinovi argumenti, da je invazija odgovor na ambicije Nata za širitev na vzhod, ne vzdržijo presoje.

Ukrajina in Kosovo

Vučić tudi meni, da Putin izkorišča situacijo na Kosovu za svoj lastni interes. "Putin je sam naredil vzporednico med Kosovom in situacijo v Donbasu in tako poizkuša opravičiti dogajanje v vzhodnem delu Ukrajine." Vučić je tudi dejal, da na Kosovu "ni bilo genocida in ne obstaja nobena sodna odločitev, ki bi dokazovala drugače. Putin pa izkorišča Natovo kršitev mednarodnega prava pri napadu na Srbijo. Kot pravi on, glede na argumente Zahoda leta 1999, se je v Donbasu vršil genocid in zato je Rusija bila prisiljena intervenirati". Vučić ob tem poudarja, da sicer res ni nobenega dokaza, da je bil v Donbasu izvršen genocid nad rusko govorečo populacijo, vendar pa je življenje v zadnjih letih izgubilo tisoče ljudi. "To je argument Putina. In posledično je to težava Zahoda," pravi Vučić.

EU ostaja edini cilj Srbije

"Mi so vojno nevtralni. Ne pa politično," je Vučić odgovoril na vprašanje, zakaj se Srbija vendarle ne odloči med Brusljem in Moskvo. "Veliko ljudi smo presenetili, ko smo podprli resolucijo Združenih narodov. Ali se bo Srbija priključila mednarodnim sankcijam, pa nikogar v Moskvi pravzaprav ne zanima. Je pa treba tudi upoštevati, da ima Srbija svoje nacionalne interese v zvezi s Kosovom in druga vprašanja, kjer nas Rusija podpira. Do zdaj sta Srbijo v Varnostnem svetu Združenih narodov podpirali le Kitajska in Rusija." Vendar Putin takoj poudari, da ima Srbija le en strateški cilj. In to je vstop v Evropsko unijo.