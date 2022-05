Ukrajinske sirote prispele v Postojno #video

V Slavino pri Postojni je skupaj s spremljevalci prispelo 20 ukrajinskih otrok brez staršev iz luganske sirotišnice, večinoma starih med enim ter tremi leti in pol. Sirot v Ukrajini je bilo že pred rusko invazijo kakih 100 tisoč. Dolgi birokratski postopki so sicer zamaknili njihovo pot, vendar so s spremljevalci prišli k nam v manj kot 24 urah. Hiša v vasi Slavina, ki so jim jo z veseljem predali krajani, bo na voljo vse do preklica vojnega stanja v Ukrajini.

Otroci so prispeli v Ljudsko šolo v Slavini, spremljevalci pa v prostore srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.

"Ko je v Slavino prispela skupina z avtobusom, so jih prišli pozdravit tudi domačini. Niso bile samo solze žalosti, ampak predvsem solze sreče," je povedal Sandi Curk iz Civilne zaščite Notranjska.

"Prišli smo v Slovenijo na povabilo svojih prijateljev Republike Slovenije, ki so tudi po nas poslali avtobus, zelo udoben, velik. Otroci so sprejeli to potovanje kot pustolovščino. Prišli so v zelo dobrem stanju, na poti smo jih hranili, previjali, se z njimi igrali in jih zabavali, tako da je vse v najlepšem redu," je povedala predstojnica sirotišnice Katerina Doncova.

Otroke so pregledali pediatri iz UKC Ljubljana

Urad za migracije je poskrbel, da so danes otroke pregledali pediatri iz ljubljanskega kliničnega centra. Med spremljevalci, ki so prispeli v Slovenijo, so tudi tri zdravnice in štiri medicinske sestre ter vzgojiteljice, ki bodo skrbele za to, da se bodo otroci počutili kar najbolj domače.

"V Slovenijo sem prišla prej, pred otroki, in sicer 15. marca letos. Ves ta čas sem se udeleževala priprav na prihod otrok. Otroke je spremljalo osem strokovnih oseb oziroma medicinskih sester in varušk. Zdaj sem se pridružila ekipi in bomo naprej skrbeli za vse otroke in ustvarjali za njih, vsak dan, da bo vsak dan lepši in da jih bo čakala lepa prihodnost," je povedala pediatrinja Natalia Golovina.

Otrok ne bo mogoče posvojiti

Kot je povedal Curk, v Sloveniji ne poznamo koncepta sirotišnic, zato so vsi vpleteni poskrbeli za to, da pridejo otroci v začasni dom.

"Pred vojno sem odšla na dopust, redni letni dopust, ne da bi vedela, da se bo začela vojna. Zato teh otrok tako nisem videla dobra dva meseca. Govorim, da so to res moji otroci, vsi so me tukaj prepoznali, vsi so dvigovali roke, da jih vzamemo v naročje. To so moji otroci, to je del moje zgodbe, del mojega življenja, skupaj bomo tudi naprej," je še dodala Natalia Golovina.

Otrok ne bo mogoče posvojiti, ker skladno s politiko otroci iz kriznih razmer ne morejo biti na voljo za posvojitev. Prav tako je bil eden od pogojev ukrajinskih oblasti, da se otroci po končani vojni vrnejo v svojo domovino. Že jutri bodo v Sloveniji zanje njihovi zakoniti skrbniki zaprosili za status oseb z začasno zaščito.