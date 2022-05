"Putin mora na operacijo, a ne veselite se, njegova zamenjava je še hujša"

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi imel raka, čaka pa ga tudi operacija, a njen datum še ni znan, po informacijah, ki jih navaja vir na Telegramu, poroča Daily Mail. Za nekaj časa naj bi se Putin tako umaknil s položaja, nadzor nad vojno v Ukrajini pa bi prevzel Nikolaj Patrušev, nekdanji protiobveščevalni uradnik KGB in kasneje šef varnostne službe. Patrušev je Putinov prijatelj in njegov tesni zaupnik. "A ne veselite se, zamenjava je še hujša," je v objavi na Telegramu zapisal dobro obveščen vir iz Kremlja.

Patrušev naj bi bil sicer ključni mož ruske vojne strategije in človek, ki je Putina prepričal, da je Kijev poln neonacistov. Njegovo imenovanje je sicer nenavadno, po zakonu naj bi oblast prešla v roke drugega človeka v Rusiji, premierja Mihaila Mišustina. Vendar ta ni povezan z vojsko ali tajno službo, še piše Daily Mail.

Kdo je neimenovani vir iz Kremlja?

Informacije o Putinovem slabem zdravstvenem stanju so se na Telegramu, na profilu General SVR, za katerim naj bi stal dobro obveščen vir iz Kremlja, začele pojavljati pred 18 meseci. Kanal naj bi bil povezan s profesorjem Valerijem Solovejem, ki so ga februarja pridržali in sedem ur zasliševali, in z njegovimi rednimi obtožbami o domnevnem poslabšanju Putinovega zdravstvenega ter duševnega stanja.

69-letni Putin ima raka, trpel naj bi za Parkinsonovo boleznijo in shizofreno motnjo. Kot zdaj piše vir na Telegramu, je Putin prvotni termin operacije, ki naj bi jo imel v prvi polovici aprila, prestavil na kasnejši datum, in sicer po praznovanju praznika ob dnevu zmage 9. maja. Nekateri napovedujejo, da bo Putin proslavo na Rdečem trgu izkoristil in napovedal vojno ter Ruse pozval k množični mobilizaciji.

Dodatna ugibanja o slabem zdravju ruskega predsednika je pred časom sprožil tudi posnetek, na katerem je bil Putin videti precej nesproščen. Na sestanku z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem se je ves čas trdno oprijemal mize, z njegovega izraza na obrazu pa gre sklepati, da mu ni bilo najbolj prijetno. Putin je videti bolan in depresiven, so po objavi posnetka poročali mediji. Kremelj sicer zanika vse trditve o tem, da naj bi bil ruski predsednik bolan.