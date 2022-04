"Putin je bolan in depresiven. To razkriva posnetek." #video

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki sestanka, ki ga je včeraj predsednik Vladimir Putin imel z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem o napredovanju ruske vojske. Sogovornika sta si sedela nasproti, Putin je videti precej nesproščen, skozi celoten sestanek se je čvrsto oprijemal mize. Njegovo obnašanje sproža ugibanja o slabem zdravstvenem stanju, poroča Telegraph.

"Posnetek prikazuje, v kako slabem stanju je Vladimir Putin. Depresiven je in bolan," je posnetek komentiral Anders Aslund, švedski ekonomist in nekdanji svetovalec ruske vlade. Meni, da sta oba Rusa šibkega zdravja: "Šojgu je težko govoril, brati je moral komentarje. Vse to kaže, da so govorice o njegovem srčnem napadu najverjetneje resnične."

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9