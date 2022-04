Tako je Putin kaznoval svojo hčerko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je najstarejši hčerki Mariji Voroncovi prepovedal, da zapusti Rusijo. Za svoj 37. rojstni dan je s svojim izbrancem Jevgenijem Nagornijem nameravala odpotovati na romantičen oddih v tople kraje, a ji je oče to preprečil zaradi bojazni, da se v Rusijo ne bi več vrnila.

Vladimir Putin je svoji prvorojenki Mariji Voroncovi preprečil, da bi za svoj rojstni dan odpotovala v tujino. Putin se namreč boji, da se Marija ne bi več vrnila v Rusijo, poroča Daily Mail. Ali je razlog za njen domnevno načrtovani pobeg napad njenega očeta na Ukrajino, ni znano.

Putinova hčer v hišnem priporu

Voroncova je zdravnica in strokovnjakinja za redke genetske otroške bolezni. Pred kratkim so mediji poročali, da se je razšla z možem, nizozemskim podjetnikom Jorritom Faassenom, s katerim ima osemletnega sina. Zdaj je skupaj z novim izbrancem Jevgenijem Nagornijem svoj 37. rojstni dan nameravala praznovati v toplih krajih, a je oče preprečil njene načrte. Putin je poostril varovanje svoje hčerke in jo kaznoval s hišnim priporom, poročajo mediji.

Pred časom so Voroncovo zaradi očetovega napada na Ukrajino doletele sankcije Zahoda. Med drugim so ji prepovedali potovanja v zahodne države in ji zamrznili premoženje v ZDA.

Voroncova se je Putinu in njegovi nekdanji ženi Ljudmili rodila, ko je bil on še agent KGB. Ima leto dni mlajšo sestro Katerino, ob njej pa še domnevno polsestro Luizo Rozovo oziroma Jelizaveto Krivonogič. Putin naj bi imel več otrok tudi z nekdanjo gimnastičarko Alino Kabajevo, a to ni bilo nikoli uradno potrjeno.