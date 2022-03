Ločuje se Putinova starejša hči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marija Voroncova, prvorojenka ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je razšla z možem, danskim podjetnikom Jorritom Faassenom, poroča britanski tabloid Daily Mail. O zasebnem življenju 36-letne zdravnice, strokovnjakinje za redke genetske otroške bolezni, je sicer le malo znanega, tako se za zdaj tudi o vzrokih ločitve le ugiba. Znano pa je, da so se jima v zakonu rodili otroci, Putinovi vnuki.

Načrtovala je prestižno kliniko za superbogataše

Faassen je v Rusiji delal za Strojtransgaz in nato za Gazprom, medtem pa je Voroncova v Sankt Peterburgu načrtovala odprtje prestižne klinike, ki bi bila namenjena superbogatašem z vsega sveta, poroča Daily Mail. Toda Putin je zdaj z napadom na Ukrajino svoji najstarejši hčerki prekrižal načrte.

Foto: Profimedia

"Putin je hčerki naredil medvedjo uslugo, saj je s svojimi potezam sprožil sankcije Zahoda," je za Daily Mail dejal ruski raziskovalni novinar v izgnanstvu Sergej Kanev, "vključena je v megaprojekt gradnje supermodernega medicinskega centra pri Sankt Peterburgu, kamor so nameravali privabiti paciente iz Evrope in bogate šejke iz zalivskih držav. Toda kdo bo prišel zdaj, po napadu na Ukrajino?"

Voroncova se je Putinu in njegovi nekdanji ženi Ljudmili rodila, ko je bil on še agent KGB. Ima leto dni mlajšo sestro Katerino, ob njej pa še domnevno polsestro Luizo Rozovo oziroma Jelizaveto Krivonogič. Putin naj bi imel več otrok tudi z nekdanjo gimnastičarko Alino Kabajevo, a to ni bilo nikoli uradno potrjeno.

