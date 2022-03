Lahko Putina o umiku prepriča njegova ljubica?

Alina Kabajeva, nekdanja gimnastičarka in zmagovalka na vrsti največjih tekmovanj, tudi olimpijskih igrah, je zadnja oseba, ki Vladimirja Putina še lahko prepriča, da prekine napade na Ukrajino, so po poročanju Page Six prepričane njene prijateljice, ki jo menda prosijo, naj odpotuje v Rusijo in se pogovori s Putinom.

Kabajeva naj bi se sicer skrivala v Švici, je pred nekaj dnevi prav tako poročal spletni tabloid Page Six, na strogo varovanem posestvu naj bi bivala skupaj z otroki, ki naj bi jih imela s Putinom.

"Alino prijateljice prepričujejo, naj odpotuje k Putinu in ga prepriča o končanju vojne," besede neimenovanega vira navaja Page Six, "on očitno ne posluša nikogar več, toda morda bi prisluhnil njej. Medtem pa ona ni prepričana, da sploh lahko pride do njega, boji pa se tudi, da se iz Rusije ne bo mogla več vrniti."

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Pozivi k odvzemu medalj in izgonu iz Švice

Medtem se pojavljajo vse glasnejši pozivi, da bi morali 38-letni Kabajevi odvzeti olimpijski medalji, bron iz Sydneyja in zlato iz Aten, pa tudi, da bi ji morale švicarske oblasti odreči gostoljubje in jo izgnati iz države. Ti pozivi so še glasnejši, odkar je tradicionalno nevtralna Švica konec februarja sporočila, da se bo pridružila sankcijam EU in ruskim državljanom ter podjetjem zamrznila premoženje v tamkajšnjih bankah.

Kabajeva in Putin naj bi imela štiri otroke, dva dečka in dvojčici, a to ni bilo nikoli uradno potrjeno. Po navedbah Page Six naj bi bili vsi štirje otroci rojeni v Švici in imajo švicarsko državljanstvo, medtem ko naj bi imela Kabajeva potne liste več držav in pod različnimi imeni.

Oglejte si še: