Putinova domnevna ljubica po več kot dveh letih spet v javnosti #video

Med letoma 2007 in 2014 je bila Alina Kabajeva poslanka Putinove Enotne Rusije. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Alina Kabajeva, ena najuspešnejših tekmovalk v zgodovini ritmične gimnastike, je pred kratkim gostovala na ruski državni televiziji, kjer je komentirala izid olimpijskega tekmovanja v tej disciplini.

Izjavila je, da so sodniki v Tokiu nepravično oškodovali njeno sonarodnjakinjo Dino Averino, ki je osvojila srebrno medaljo, češ da je bil njen nastop popoln, medtem ko je zmagovalka, Izraelka Linoy Ashram, naredila veliko napako, zaradi katere si po njenem mnenju ni zaslužila zlate olimpijske medalje.

Bolj kot to, kar je povedala, pa je pozornost medijev vzbudil sam javni nastop 38-letne Kabajeve, o kateri se že leta govori, da je v zvezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Zadnjič se je v javnosti pojavila pred več kot dvema letoma, nato pa so zakrožile govorice, da naj bi Putinu rodila dvojčka. Na posnetku je mogoče videti tudi, da na prstancu leve roke nosi prstan.

O zvezi Kabajeve in Putina je prvi leta 2008 poročal časopis Moskovski Korespondent, ki je trdil, da se je Putin ločil od žene Ljudmile, s katero je bil poročen od leta 1983, in se zaročil s Kabajevo. V Kremlju so te navedbe zanikali, časopis pa je kmalu prenehal izhajati. Vse od takrat se vrstijo ugibanja o odnosu med njima, pojavljajo se tudi informacije, da naj bi imela že več otrok.

Putin in Kabajeva leta 2004 na sprejemu ruskih olimpijskih prvakov. Foto: Reuters

Edina uradna izjava o Putinovem zasebnem življenju, ki je od takrat prišla iz Kremlja, je bila potrditev njegove ločitve od Ljudmile. Leta 2013 so sporočili, da se zakonca po 30 letih razhajata, leto pozneje je bila ločitev dokončna.

