Ljubica Vladimirja Putina, 39-letna Alina Kabajeva, je simbolno izrazila podporo morilski invaziji na Ukrajino. Telovadka, ki ji pravijo najbolj gibčna Rusinja, se je udeležila odprtja novega kompleksa v Sočiju, kjer je potekal tudi mednarodni gimnastični turnir Divine Grace, in svoj odnos do vojne v Ukrajini posredno pokazala s simboli, ki jih je nosila.

Daily Mail poroča, da je zlata olimpijska gimnastična zvezda Alina Kabajeva, čeprav Putina ali invazije ni posebej omenila, vse pokazala s svojo značko na jakni. Nosila je znak Z, ki je postal simbol ruske invazije na Ukrajino.

Kaj pomeni črka Z?



Črka Z je bila sprva tehnična vojaška oznaka, in sicer Z za enote iz vzhodnega vojaškega okrožja, Z v kvadratu pa za enote iz južnega vojaškega okrožja (Krim). Danes je črka Z postala simbol ruske vojne. Nekateri strokovnjaki menijo, da je Z okrajšavo za zmago in resnico, spet drugi menijo, da simbol nadomešča besedo zahod in označuje pehoto, ki se premika proti zahodu. Posamezni strokovnjaki so do teh teorij kritični, saj Rusi uporabljajo cirilico, v kateri ni črke Z.

Kabajevo so videli v družbi šefa Gazproma Alekseja Millerja, ki je prav tako nosil značko z enakim simbolom.