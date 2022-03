Nosilka zlate olimpijske kolajne, 38-letna Alina Kabajeva, ki naj bi z ruskim predsednikom imela štiri otroke, se po poročanju tujih medijev skriva v zasebni koči v Švici.

Foto: Guliverimage

Putin svoje zasebno življenje strogo skriva pred javnostjo, zato gre pri poročanju, da ima ruski predsednik z mlajšo ljubico štiri otroke, le za domneve. Imel naj bi dva sinova in sedemletni dvojčici, rojeni blizu Lugana v Švici. Vir je za Page Six povedal: "Vsi štirje otroci so bili rojeni v Švici in imajo švicarske potne liste, predvidevam, da ga ima ona tudi."

Mediji so tudi pisali, da je na nekaterih fotografijah Alina Kabajeva nosila poročni prstan, a zapisov o poroki ni.

Poročajo, da ima na razpolago floto limuzin Maybach, in kadar se je pojavila v javnosti, je ob sebi imela številne varnostnike z mitraljezi.

Mnogi Rusi so jo videli kot razlog za razpad Putinovega zakona z nekdanjo prvo damo Ljudmilo, mamo njegovih dveh odraslih hčera. O zvezi Kabajeve in Putina je prvi leta 2008 poročal časopis Moskovski Korespondent, ki je trdil, da se je Putin ločil od žene Ljudmile in se zaročil s Kabajevo. V Kremlju so te navedbe zanikali, časopis pa je kmalu prenehal izhajati.

Foto: Reuters Predsednik sosednje Belorusije Aleksander Lukašenko bi naj namignil, da je do Putinove ločitve prišlo, ker je Kabajeva "pritiskala na predsednika".

Kabajeva je bila osem let poslanka v ruskem parlamentu, leta 2014 pa jo je Kremelj imenoval za vodenje nacionalne medijske skupine v državni lasti s plačo v višini devet milijonov evrov na leto. Kljub odmevni vlogi je bila zadnja leta redko opažena v javnosti.

Foto: Guliverimage

Kabajeva je ena najbolj odlikovanih telovadk v zgodovini ritmične gimnastike, saj ima dve olimpijski medalji, 14 medalj s svetovnih prvenstev in 25 medalj z evropskih prvenstev.

