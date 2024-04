Je to nevarna igra Putinove ljubice?

Na zahodno javno mnenje skuša Rusija vplivati tudi s pomočjo t. i. dvojnikov, spletnih strani, ki so podobne spletnim stranem znanih zahodnih medijev. Na teh dvojnikih Rusi objavljajo lažne novice in širijo rusko propagando. V ozadju teh dvojnikov naj bi bila tudi ruska medijska družba, ki jo vodi domnevna Putinova partnerica Alina Kabajeva.

Ruska dezinformacijska kampanja s t. i. dvojniki (v tujini se za te ponarejene spletne strani pogosto uporabljata nemška izraza doppelganger ali doppelgänger) se je začela leta 2022 in je povezana z ruskim napadom na Ukrajino.

Dvojniki znanih zahodnih medijev

Gre za spletne strani, ki so videti kot spletne strani znanih in vplivnih zahodnih medijev, kot so Der Spiegel, Fox News, La Parisiene, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, El Mundo in The Guardian. Te spletne strani objavljajo članke, ki med drugim upravičujejo ruski napad na Ukrajino, grajajo zahodne sankcije proti Rusiji in posamezne zahodne vlade ter črnijo Ukrajino.

Mreža spletnih mest t. i. dvojnikov se je začela marca 2022 z uvedbo spletnega mesta Reliable Russian News (sl. Zanesljive ruske novice) oz. s kratico RRN. A to ime je bilo za ustvarjalce očitno preveč razkrivajoče: stran so preimenovali v Reliable Recent News oziroma v prevodu Zanesljive aktualne novice, piše nemški medij t-online.

Lažni Spiegel o povezavah med islamisti in Ukrajino

Po terorističnem napadu pripadnikov Islamske države Horasan v predmestju Moskve marca letos se je na primer pojavil dvojnik Spiegla (tj. lažna stran, ki je bila videti kot spletna stran tega znanega nemškega tednika) s člankom, ki je govoril o povezavi islamskih teroristov z Ukrajino.

Putinova Rusija skuša čim bolj vplivati na zahodno javno mnenje. Foto: Reuters

Na teh dvojnikih se pojavljajo tudi intervjuji zahodnih politikov (zelo radi sodelujejo s politiki iz vrst AfD) in strokovnjakov, ki jih pogosto manipulirajo, da ustrezajo ruskim propagandnim načrtom. Ti intervjuju so opravljeni na daljavo s pomočjo videokonferenčnega programa Zoom.

Razkrita ruska novinarja

Zdaj pa je novinarjem nemškega spletnega medija t-online uspelo razkriti dva ruska novinarja – Vadima H. in Aleksandra J. –, ki opravljata te intervjuje. Živita v Moskvi in ​​od tam zbirata izjave sogovornikov na Zahodu, ki jih je mogoče uporabiti proti Zahodu.

Novinarjem t-onlina je razkritje uspelo s pomočjo nemškega strokovnjaka za mladinska vprašanja Simona Schnetzerja. Ta je 8. januarja letos, na dan velikih protestov kmetov v Berlinu, po e-pošti dobil prošnjo za intervju. Poslal jo je novinar francoske spletne strani rrn.media/fr z imenom Alexandre.

Prikrojeni intervju

Pozneje se je izkazalo, da je Alexandre Aleksander in da je le posrednik. Intervju po Zoomu je 10. januarja s Schnetzerjem opravil neki drugi novinar z imenom Valerij Stepanov. Nekaj dni pozneje je Schnetzerja čakalo presenečenje.

Prispevek t-onlina o prikrojenih intervjujih ruskega novinarja Vadima H. po Zoomu:

Intervju o razpoloženju mladih je končal kot videoposnetek, postavljen v napačen kontekst in z napačnimi povzetki, objavljen pa je bil na strani wanderfalke.net (ta spletna stran ne obstaja več). Schnetzerjeve izjave so bile prikrojene tako, da so bile videti kot potrditev teze, da protesti kmetov v Nemčiji postajajo vse resnejši.

Nov intervju po Zoomu

Videoposnetek prikrojenih Schnetzerjevih izjav so potem na platformi X množično delili t. i. boti. Tako je mladinski raziskovalec neprostovoljno postal del prefinjene, ogromne protizahodne propagandne kampanje, piše t-online.

Novinarji t-onlina so Schnetzerja pregovorili, da je z ruskimi novinarji (t-online jih imenuje psevdonovinarji) opravil še en intervju po Zoomu. Nemški novinarji so odkrili, da je pravo ime človeka, ki je 10. januarja opravil intervju s Schnetzerjem, Vadim H. Ta je med drugim nekoč delal za ruski medij RT (Russia Today). Star naj bi bil 31 let in živi v Moskvi. Prav tako kot 28-letni Aleksander J.

Vadim in Aleksander delata za medije pod okriljem NMG

Odkrili so tudi, da je Vadim na ruski spletni platformi za sporočanje Telegram član več skupin, med drugim skupine Nizozemska vstaja (Rellen Nederland), ki je v času zajezitvenih ukrepov med pandemijo pozivala k nasilnim protestom na Nizozemskem.

Veliki delničar NMG je tudi Putinov osebni prijatelj Jurij Kovalčuk, ki je dobil vzdevek Putinov bankir. Foto: Guliverimage

Vadim je v preteklosti delal tudi na ruskem mediju Kanal 1 in pri časopisu Izvestija. Tam je delal tudi Aleksander, ki je bil tudi novinar na ruski REN TV (ta je po ruskem napadu na Ukrajino tako kot RT dobila prepoved oddajanje na območju EU). Tako Kanal 1 kot Izvestija sta del Nacionalne medijske skupine (Nacionalnaja media grupa po rusko), s kratico NMG.

Na čelu NMG je domnevna Putinova partnerica

To medijsko skupino je ruski opozicijski politik Boris Nemcov septembra 2013 na svojem profilu na Facebooku označil za najmočnejši vir Putinove propagande. Nemcova so umorili februarja 2014, kmalu po intervjuju, v katerem je grajal Putinovo politiko do Ukrajine.

Leta 2014 je vodja NMG postala Alina Kabajeva, ruska telovadka s številnimi kolajnami, ki je pozneje postala poslanka Putinu zveste stranke Enotna Rusija v ruskem parlamentu – dumi. Za Kabajevo, ki je po očetu tatarskega, po materi pa ruskega rodu, se govori, da je Putinova partnerica, a to oba zanikata.

Kabajeva: Naše delo ni slabše od kalašnikova

Veliki delničar NMG je Putinov tesni prijatelj Jurij Kovalčuk, čigar vzdevek je Putinov bankir. Kabajeva je lani ob 15-letnici ustanovitve NMG v govoru dejala, da je medijsko delo zdaj kot vojaško orožje in po svojem pomenu v ničemer slabše od jurišne puške kalašnikov.