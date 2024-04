Neuradno: izgnani ruski diplomat po Sloveniji delil podkupnine

Lemešev, ki je v Sloveniji opravljal aktivnosti, ki niso bile v skladu z njegovim diplomatskim statusom, je Slovenijo zapustil prejšnjo sredo. Z njim je odšla tudi njegova družina, ki sicer uradno ni bila izgnana.

Veliko povečanje ruske propagande v Sloveniji

Po besedah državnega sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu premierja Roberta Goloba Vojka Volka so Lemeševa izgnali zaradi velikega povečanja ruskih propagandnih aktivnosti v Sloveniji. Kot je še dodal, je šlo med drugim tudi za poskuse vplivanja prek družbenih omrežij.

Po naših neuradnih informacijah naj bi Lemešev za širjenje ruske propagande v kuvertah delil tudi podkupnine. Enako naj bi plačeval tudi svoje vire za izdajanje tajnih informacij. Na ministrstvu za zunanje zadeve se na naša vprašanja v zvezi s tem niso odzvali.

Podkupnine za evropske politike

Podkupovanje z namenom širjenja proruske propagande sicer v Evropi ni nobena redkost, se je izkazalo v zadnjih dneh, ko se je pod drobnogledom znašel spletni medij Voice of Europe, prek katerega naj bi ukrajinski oligarh in politik Viktor Medvedčuk, ki je tudi krstni boter Putinove hčerke, na skrivaj podkupoval evropske politike, da bi tako okrepil ruski vpliv v članicah EU in Evropskem parlamentu.

S kom vse je bil Lemešev v stiku?

V Sloveniji je daleč najbolj proruska politična stranka Resni.ca Zorana Stevanovića, ki ima na svoji listi za evropske volitve več prorusko usmerjenih kandidatov, med katerimi je najbolj izstopajoča nekdanja novinarka Polona Frelih.

V stranki smo zato preverili, ali je bil kdo od njenih evropskih kandidatov kadarkoli v stiku z izgnanim diplomatom Lemeševim, ki je bil zagotovo pod nadzorom tako slovenskih kot tujih obveščevalnih služb.

Odgovorov stranke nismo prejeli.

Rusija je sicer takoj po izgonu napovedala povračilne ukrepe, ki jih je Slovenija prejšnji teden že doživela v obliki ruskih hekerskih napadov, ki so prizadeli številne slovenske državne institucije. Poznavalci ob tem pričakujejo tudi izgon kakšnega od slovenskih diplomatov, ki delujejo v Moskvi.