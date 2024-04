Z izbruhom vojne v Ukrajini so se nasprotniki cepljenja po vsem svetu, katerih propaganda je v času epidemije koronavirusa preplavila družbena omrežja, prelevili v goreče podpornike okupatorske Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina. Primer takšnega delovanja v Sloveniji je stranka Resni.ca, ki je ta konec tedna predstavila kandidatno listo za evropske volitve. Med njimi je tudi nekdanji tesni sodelavec nekdanjega predsednika Danila Türka.

Da so ljudje, ki verjamejo eni teoriji zarote, nagnjeni k temu, da verjamejo tudi drugim tovrstnim teorijam, so v preteklosti dokazali tudi znanstveniki. Raziskava Univerze na Dunaju iz leta 2022 je tako pokazala, da 66 odstotkov necepljenih trdi, da so za vojno v Ukrajini krive ZDA, na drugi strani pa je 88 odstotkov cepljenih menilo, da je za vojno v Ukrajini kriva Rusija.

Komunikolog Jakob Moritz Eberl je takrat pojasnil, da je logika proticepilcev in podpornikov Rusije v obeh primerih ista, in sicer gre za njihovo prepričanje, da jim elite lažejo in da zato ne morejo zaupati, poroča portal profil.at. "Temelj vseh teorij zarote je antielitizem," je pojasnil.

Tudi politico.eu je poročal o tem, kako so različne skupine teoretikov zarote in nasprotnikov ukrepov proti epidemiji po začetku neizzvane ruske agresije na Ukrajino začele širiti lažne novice o vojni, pri čemer je v veliki večini primerov šlo za Kremlju naklonjene ideje. Kot primer takšnega ravnanja so navedli francoskega raperja Booba, ki je med milijone svojih sledilcev na družbenih omrežjih najprej širil laži o epidemiji covida, nato pa je čez noč postal "strokovnjak" za vojno v Ukrajini in začel svoje občinstvo zavajati o tej temi.

Tanja Ribič je v času epidemije koronavirusa med drugim delila videoposnetek ameriškega verskega ekstremista, ki pandemijo bolezni covid-19 slika kot zaroto svetovne elite proti človeštvu. Objava Ribičeve z videoposnetkom je zbrala kar tisoč delitev in več deset tisoč ogledov videoposnetka. Foto: Ana Kovač

Pušenjak se spozna tudi na vojno v Ukrajini

Podobno se je zgodilo tudi v Sloveniji. Takšen primer je ginekolog Stanko Pušenjak, ki je konec leta 2020 trdil, da bi lahko cepivo proti covid-19 pri ženskah povzročilo neplodnost, po izbruhu vojne pa na Facebooku zapisal, da je ruska invazija na Ukrajino, čeprav se napetost med državama pravzaprav stopnjuje že od leta 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim, le dimna zavesa za agendo Svetovne zdravstvene organizacije, ki je povezana s pandemijo bolezni covid-19.

Ginekolog Stanko Pušenjak je trdil, da bi lahko cepivo proti covid-19 pri ženskah povzročilo neplodnost. Foto: STA ,

Zato ni presenečenje, da je Pušenjak kandidat za evropskega poslanca na listi proticepilske in proruske stranke Resni.ca Zorana Stevanovića.

Prek Türka in LDS do Zorana Stevanovića

Med najvidnejšimi imeni na listi najdemo tudi:

- nekdanjo novinarko Polono Frelih, znano po proruskih stališčih,

- ginekologinjo Sabino Senčar, ki je med epidemijo koronavirusa zavračala cepljenje in nošenje maske,

- igralko Tanjo Ribič, ki je v preteklosti po Facebooku delila lažne informacije, in

- Bojana Potočnika, nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, kandidata za poslanca stranke LDS in svetovalca za varnostna vprašanja nekdanjega predsednika republike Danila Türka.

Bojan Potočnik je nastopil v oddaji Resnica o Patrii, s katero se je začela ena največjih afer v samostojni Sloveniji. Foto: STA

Potočnik je nastopil tudi v oddaji Resnica o Patrii, s katero je izbruhnila afera okoli nakupa oklepnih vozil. Predsednik SDS Janez Janša je zaradi izjav v oddaji Potočnika tožil, a sodišče je na koncu odločilo, da čeprav je Potočnikova izjava, da je Janša prek takratnega notranjega ministra vplival na potek predkazenskega postopka oziroma onemogočal sodelovanje med finsko in slovensko policijo v zvezi z nakupom osemkolesnikov, objektivno žaljiva, gre le za njegovo mnenje in ne trditev.