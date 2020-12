Slovenski zdravnik, ki je vzbudil dvome o novem cepivu, se moti

Kako se je začelo

Slovenskega ginekologa Stanka Pušenjaka je ena od uporabnic družbenega omrežja Facebook prejšnji teden prosila za komentar članka na spletni strani Health and Money News z naslovom Razvijalec cepiva proti covidu priznava – Cepivo bo steriliziralo samo 70 odstotkov populacije. Pripisala je vprašanje: "Verjetno ne govori o sterilnosti kot neplodnosti, ali pač?"

Pušenjak se je odzval z naslednjim komentarjem: "Hm? Ni kaj dosti za komentirati, saj je vse jasno povedano. Cepiva v približno 2/3 primerih (70 %) povzročijo tvorbo protiteles proti površinskemu proteinu virusa sars-cov-2, ki je zelo podoben ali identičen beljakovini syncytin-1, ki je pomembna v plodnosti in v posteljici pri plodu, kar pomeni, da bo imunski sistem lahko napadal lastne strukture v jajčniku pri ženski in posteljici pri plodu, ki so pomembne za nadaljevanje vrste. Z drugimi besedami, okrog 2/3 žensk bi po cepljenju vsaj nekaj časa, morda pa trajno, lahko bilo neplodnih." Objavljamo ga še v celoti:

Iz komentarja so nekateri slovenski mediji v nedeljo naredili članke, ki pri ljudeh vzbujajo strah in dodatne dvome o cepivu proti bolezni covid-19, kar je jasno vidno v objavah in komentarjih na družbenem omrežju Facebook, v katerih nekateri uporabniki in uporabnice trdijo, da "nas nameravajo zredčiti".

O kakšni sterilnosti je bilo v resnici govora

Sterilnost, omenjena v članku, ki ga na prošnjo uporabnice Facebooka komentira Stanko Pušenjak, ni enaka sterilnosti kot nezmožnosti spolnega reproduciranja.

Gre za sterilnost v kontekstu imunizacije, kar v videoposnetku, ki je pripet članku na spletni strani Health and Money News, jasno pove tudi kanadski razvijalec oxfordskega cepiva John Bell: "Ta cepiva najverjetneje ne bodo povsem sterilizirala populacije. Učinek bo verjetno od 60- do 70-odstoten," je v videoposnetku dejal Bell.

Spletna stran Health and Money News je Bellovo izjavo obrnila tako, da ustreza njihovi narativi, ta pa je, če preverimo njihove druge objave, da je pandemija bolezni covid-19 globalna prevara in da bolezen v resnici ne obstaja. Na spletni strani najdemo že prežvečene teorije zarot, da je novi koronavirus ustvaril Bill Gates in da obrazne maske povzročajo pljučnega raka.

Zgornji videoposnetek izjave Johna Bella je na spletno stran YouTube sicer objavil uporabnik Steve Willis, ki med drugim trdi tudi, da ljudje nismo nikoli pristali na Luni.

Omeniti je treba tudi, da spletna stran Health and Money News v podporo argumentu, da bo cepivo za bolezen covid-19 povzročalo neplodnost, uporablja povsem nepovezane "dokaze", ko je na primer raziskava o vplivu bolezni covid-19 na poškodbe moških testisov.

V ozadju govoric o neplodnosti najverjetneje posameznika, ki sta v preteklosti že širila neresnice o koronavirusu



Prvega decembra sta zdravnika Wolfgang Wodarg in Michael Yeadon na Evropsko agencijo za zdravila naslovila zahtevo za takojšnjo zaustavitev vseh aktivnosti, povezanih z razvojem in preizkušanjem cepiv proti bolezni covid-19. V zahtevi med drugim omenjata tudi možnost vpliva cepiva proti bolezni covid-19 na razvoj posteljice (oziroma placente) pri sesalcih, med katere spadamo tudi ljudje.



Prav od tod najverjetneje izhaja trditev, da bo cepivo vplivalo na neplodnost, saj se zahteva Wodarda in Yeadona že širi po spletnih straneh, ki podpihujejo teorije zarot o novem koronavirusu.



Kdo sta Wodarg in Yeadon? Prvi je nemški zdravnik, ki je marca letos zaslovel s trditvijo, da bolezen covid-19 ni nevarnejša od sezonske gripe (in se, kot vemo danes in kot je stroka opozarjala že takrat, zmotil).



Yeadon je nekdanji sodelavec ameriškega farmacevtskega giganta Pfizer, ki ga teoretiki zarot zmotno navajajo kot "vodjo raziskav pri Pfizerju". V resnici je bil vodja oddelka za raziskave alergij in respiratornih obolenj. Za Pfizer ne dela že devet let. Yeadon je med drugim znan po tem, da je septembra zmotno trdil, da je epidemije bolezni covid-19 v Veliki Britaniji praktično konec.

Pušenjak: Prizadetim in prestrašenim ter zaskrbljenim se ob tem iskreno opravičujem in sprejemam pokoro

Pušenjak je za spletni medij Žurnal24 že v nedeljo sicer priznal, da je zamešal sterilnost, ki jo omenja intervjuvanec (v zgornjem videoposnetku, torej John Bell), in sterilnost, ki pomeni neplodnost, ter dodal, da "je intervjuvancu nenamenoma v usta polagal besede, ki jih ni izrekel".

Danes je Pušenjak na družbenem omrežju Facebook objavil še daljše pojasnilo, v katerim je med drugim zapisal:

Tresla se je in žal se še bo, gora, rodila pa se je (že) miš. V nekaj urah se je nabralo dovolj dokazov in relevantnih virov, ki kažejo na zanemarljivo možnost avtoimunega odziva proti proteinu syncytin-1 po cepljenju proti Sar-cov-2, ker je razlika v aminokislinski zgradbi prevelika, oziroma skoraj nepremostljiva.



Za mene je s tem ta zgodba zaključena, morebitne valove po cunamiju, prosim, pripišite mediju, ki je izrabil svoj medijski položaj in iz tega kuje klike in dobičke. Sam ne potrebujem nič od tega.



Je pa v 24 urah postalo nekaj kristalno jasno: zaradi cepljenja skoraj zanesljivo ne bo neplodnosti, kar do zdaj žal nikjer ni bilo dovolj jasno povedano s strani tistih, ki so za tovrstna pojasnila pooblaščeni, zadolženi in lahko za svoje izjave dajejo tudi zagotovila. Ostali namreč lahko v najboljšem primeru govorimo v pogojnikih ali postavljamo vprašanja. Verjamem, da se imamo vsi iz tega priložnost česa naučiti? Jaz sem se.



Prizadetim in prestrašenim ter zaskrbljenim se ob tem iskreno opravičujem in sprejemam pokoro.

Logarjeva: Gre za teorijo zarote

Na navedbe Pušenjaka sta se odzvala tudi biokemik s Kemijskega inštituta v Ljubljani Roman Jerala in dr. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana.

Jerala je v več zapisih na družbenem omrežju Twitter ovrgel eno od tez, ki je ključen argument teorije, da bo cepivo za covid-19 povzročilo neplodnost pri ženskah, in sicer o podobnosti površinskega proteina virusa sars-cov-2 in beljakovine sincitin-1, ki ima pomembno vlogo pri nastanku posteljice oziroma placente.

Dve dovolj dolgi zaporedji imata vedno nekaj naključnih podobnosti, tako kot teorija zarote o povezavi med HIV1 in SARSCoV2 izpred par mesecev. Drug razlog je, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles, ker se navzkrižno reaktivna eliminirajo v razvoju imunskega sistema. — Roman Jerala (@rjerala) December 6, 2020

Šokantno, zaporedje besedila Zdravljice (z zamenjavo črk, ki ne pomenijo aminokislin) je še bolj podobno proteinu S kot sincicin!

Samo ilustracija kako absurdba je trditev o podobnosti proteina S v cepivu s sincicinom in popolnoma izmišlena trditev o vplivu cepljenja na plodnost pic.twitter.com/4wFdxPOjE9 — Roman Jerala (@rjerala) December 7, 2020

Dr. Mateja Logar je na današnji novinarski konferenci vlade o aktualnem stanju epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji medtem dejala, da te domneve ne temeljijo na znanstvenih dokazih. "Kot je pogosto pri teorijah zarot, gre za nepreverjena dejstva, za posploševanje podatkov, za izjave, ki so iztrgane iz konteksta. To, da bi bila protitelesa, ki bodo delovala proti novemu koronavirusu, škodljiva za nastajanje posteljice, je neresnično."

Logarjeva je dodala, da "gre za minimalno sekvenco petih beljakovin, ki se ujemajo med temi spike proteini in proteini v nastajajoči postelji. Za prepoznavanje takega epitopa pa imunologi pravijo, da je potrebnih vsaj od 50 do 80 beljakovin, ki se morajo ujemati, se pravi vsaj desetkrat več, kot jih je tukaj v tej sekvenci. Gre res za teorijo zarote in nepravilno razumevanje podatkov tudi s strani doktorja Pušenjaka."

