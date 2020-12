Gantar s pismom državljanom: Zelo tanka meja nas loči od roba prepada

Minister za zdravje Tomaž Gantar pred prihajajočimi božičnimi-noveletnimi prazniki državljane poziva k spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Gantar v svojemu pismu podarja, da dokler ne bo na voljo cepivo, bomo morali z veliko potrpljenja poskrbeti, da bo žrtev čim manj in da kar se da omejimo gospodarsko škodo, ki jo bomo čutili še dolgo. "Vendar pa brez ukrepanja in doslednega spoštovanja predlaganih ukrepov vse to enostavno ni mogoče," je med drugim poudaril.

Kot je v današnjem nagovoru uvodoma povedal minister za zdravje Tomaž Gantar, so pred nami dnevi, ki se jih vsako leto znova vsi veselimo, dnevi, ki jih radi preživimo v krogu družine, prijateljev in vseh, ki jih imamo radi. "To velja še toliko bolj za letošnje božično novoletne praznike, saj zaradi ukrepov, ki smo jih bili primorani sprejeti za zajezitev virusa, svojih bližnjih in prijateljev nismo mogli obiskati, kaj šele objeti," je dejal minister.

Bolezen, ki vsak dan terja na tisoče življenj

Kot je v nadaljevanju izpostavil, je pandemija covid-19 prizadela življenja in zdravje ljudi širom sveta. "Virus ne prizanaša nikomur, ne izbira posameznikov, izbral je celotno družbo. In covid-19 je bolezen, ki vsak dan terja na tisoče življenj, med starejšimi in tudi med mladimi. Ne poznamo je še dovolj, sploh pa ne njenih morebitnih daljnosežnih posledic," je spomnil Gantar.

Dodal je, da vsak dan nestrpno "pričakujemo informacije o možnosti učinkovitega in varnega cepljenja, ki je v preteklosti človeštvo že rešilo mnogih smrtnih bolezni, vendar moramo do takrat z veliko mero potrpljenja poskrbeti, da bo žrtev te bolezni čim manj in da kar se da omejimo tudi veliko gospodarsko škodo, ki jo bomo čutili še dolgo. "Vendar pa brez ukrepanja in doslednega spoštovanja predlaganih ukrepov vse to enostavno ni mogoče," je poudaril.

Gantar je v pismu med driugim spomnil, da je namen zaščitnih ukrepov v vseh državah in po celem svetu enak, medsebojne stike moramo omejiti na najožji krog družine in sodelavcev v delovnem okolju in s tem preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Prav tako nujna je uporaba zaščitnih sredstev in higienskih ukrepov.

Neupoštevanje ukrepov s strani manjšine

"Zveni enostavno in v resnici tudi je, ob pogoju, da jih dosledno spoštujemo prav vsi. Brez izjeme! Neupoštevanje s strani manjšine gre v škodo večine, ki navodila spoštuje. Žal prihaja do tega tudi v naši državi, kjer so praktično identični ukrepi manj učinkoviti kot drugod," je dejal.

Minister za zdravje izpostavlja, da so predlagani zaščitni ukrepi rezultat dosedanjih izkušenj mnogih držav in strokovnih usmeritev, ne pa morda leve ali desne politike oziroma tako ali drugače obarvane vlade. "Ne v Sloveniji in ne drugod! Osnove zanje postavlja strokovna javnost. Medtem ko je samoumevno, da bomo v primeru težke in nenadne bolezni poiskali zdravniško pomoč, nasvet strokovnjaka, nekateri še vedno razmišljajo, da lahko epidemijo in covid-19 rešujemo na drugačen način," je bil jasen.

Gantar je kot ključno izpostavil strokovno znanje, saj da je to tisto, kar potrebujemo. "Tudi v naši državi se množica zdravstvenih delavcev dnevno bori z obvladovanjem epidemije in v povprečju zadnjih dni tudi s 1.300 hospitaliziranimi bolniki s covid-19 dnevno," je povedal minister in se v nadaljevanju dotaknil zdravstvenih razmer v Sloveniji.

Imamo zelo malo časa, da se izognemo katastrofi

"Naše zdravstvo in močno preobremenjeni zdravstveni delavci delujejo ob tem na robu svojih zmogljivosti in zelo tanka meja nas loči od roba prepada. Korak preko lahko predstavljajo bližajoči se prazniki, po drugi strani pa imamo na razpolago še (zelo) malo časa, da stopimo korak nazaj in se na ta način izognemo katastrofi. Izbira je v naših rokah. Sami odločamo, kako bomo preživeli bližajoče se praznike in obdobje, ko bo na razpolago ustrezno cepivo. Do takrat pa moramo prav vsi omejiti vse ne nujne stike in dosledno upoštevati preventivne ukrepe. Vemo, da delujejo," je povedal.

Minister Tomaž Gantar je za konec še zapisal, da je konec leta čas, ko se običajno zazremo tudi nazaj. "Letošnje leto je bilo zelo težko in želim si, da bi ga zaključili z vedenjem, da smo skupaj zmogli in z optimizmom, da bomo vse prepreke premagovali tudi v bodoče," je sklenil.