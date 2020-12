Kako bo potekalo cepljenje v Sloveniji

Cepivo proti novemu koronavirusu lahko v Sloveniji pričakujemo konec decembra ali v začetku januarja. Prvi odmerki bodo namenjeni zaposlenim v zdravstvu in v domovih za starejše, ranljivim skupinam in oskrbovancem v domovih.

Približujemo se dnevu, ko bodo v Slovenijo prispeli prvi odmerki cepiva proti koronavirusu in bomo pričeli cepljenje. Na ministrstvu za zdravje so pripravili nekaj osnovnih informacij, ki na kratko pojasnjujejo potek cepljenja v Sloveniji. Grafiko, iz katere je razvidno, kdaj se bo cepljenje pri nas začelo, kdo bo upravičen do prvih odmerkov in kako bo potekalo, je na družbenem omrežju Twitter delil tudi minister za zdravje Tomaž Gantar.

Trije cilji, ki jim pri cepljenju sledi Slovenija

Kot piše na grafiki, Slovenija pri cepljenju sledi trem ciljem: zmanjšati umrljivost zaradi bolezni covid-19, zmanjšati število hospitalizacij in zaščititi prebivalce, ki so najbolj izpostavljeni okužbam.

Kdaj se bo cepljenje začelo

Cepljenje proti novemu koronavirusu bomo začeli takoj, ko bo prvi proizvajalec cepiva dobil dovoljenje za promet v EU pri Evropski agenciji za zdravila. Odmerki cepiv bodo prihajali postopoma, prve pričakujemo konec decembra 2020 oziroma v začetku januarja 2021. Pričakujemo, da bo zadostna količina odmerkov cepiva za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici leta 2021.

Najprej cepivo za okoli 50 tisoč ljudi Cepljenje proti koronavirusu bo povsem prostovoljno. V prvi fazi pristojni pričakujejo cepivo za okoli 50 tisoč prebivalcev Slovenije. Prvo cepivo, pri katerem načrtujejo, da bo dobilo vsa potrebna dovoljenja za promet, je cepivo podjetja Pfizer. Že v januarju pa pričakujejo, da bosta na voljo cepivi vsaj dveh proizvajalcev.

Ali bodo cepiva varna

Dovoljenje za promet v EU bodo dobila samo cepiva, ki bodo varna in učinkovita.

Kje se bo mogoče cepiti

V 1. fazi cepljenja (predvidoma v prvem trimesečju 2021), ki se bo izvajalo s pomočjo cepilnih centrov in mobilnih cepilnih enot.

V 2. fazi cepljenja (predvidoma v drugem trimesečju 2021), ko bo na voljo večja količina cepiv, se bo število cepilnih centrov povečalo.

V 3. fazi cepljenja (predvidoma v drugi polovici leta 2021), ko bodo na voljo vsa cepiva, bodo cepitelji tudi izbrani zdravniki.

Foto: Ministrstvo za zdravje

Katere skupine bodo najprej cepljene

Glede na količino prvih odmerkov cepiva bomo k cepljenju povabili zaposlene v zdravstvu, zaposlene v DSO in drugih SVZ in njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, zaposlene v kritični infrastrukturi (delavci v šolstvu, policiji, vojski, pri gasilcih in v drugih za delovanje družbe pomembnih javnih službah). Ob prihodu novih odmerkov cepiva se cepljenje postopoma razširi na vse prebivalce.

Ali bo cepljenje brezplačno

Cepljenje bo brezplačno za vse državljane, ne glede na to, ali so zavarovani. Sredstva za nakup cepiva in stroške za izvedbo cepljenja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Spletna podpora pri cepljenju

Spletna aplikacija bo namenjena:

– informiranju, na voljo bodo odgovori na vprašanja v zvezi s cepljenjem,

– izražanju interesa za cepljenje (naročanju),

– prejemu informacij o terminih in lokacijah cepljenja (SMS- in/ali e-sporočilo).

Precepljenost populacije

Za varen zagon gospodarstva in nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov ter drugih delov družbe je treba doseči 60-odstotno precepljenost prebivalcev Evropske unije.