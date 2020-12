V zadnjih dveh mesecih veliko več umrlih kot prejšnja leta

V Sloveniji je zaradi novega koronavirusa umrlo že 1.744 ljudi. Primerjava umrljivosti s prejšnjimi leti kaže, da je letos oktobra in novembra umrlo precej več ljudi kot prejšnja leta. Število smrti se sredi novembra dvigne tudi do 80 odstotkov nad pričakovanim številom smrti.

V Sloveniji je trenutno dobrih 20 tisoč ljudi, pri katerih je bila s testom potrjena okužba z novim koronavirusom. Realne številke so precej višje. Institut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja bolezni covid-19, ocenjuje, da so trenutno okuženi okoli štirje odstotki prebivalstva oziroma približno vsak 25. prebivalec Slovenije (okoli 80 tisoč ljudi).

Oktobra in novembra precej več umrlih kot prejšnja leta

Visoko število okužb pa se odraža tudi v visokem številu mrtvih. Od marca, ko so pri nas potrdili prvi primer okužbe, je v Sloveniji umrlo že 1.744 ljudi z boleznijo covid-19. Graf, ki so ga pripravili pri sledilniku za covid-19, kaže, da je oktobra in novembra umrljivost precej višja kot prejšnja leta (vijolična črta na grafu).

Kot so zapisali pri sledilniku za covid-19, je na grafu opazna izrazita sezonskost smrtnosti: poleti je smrti manj kot v zimskih mesecih. "Drugo, kar lahko opazimo v zgodovinskih podatkih, so precejšnje razlike med leti. Posebej izstopa začetek leta, ko najverjetneje zaradi različno močnih epidemij gripe in različno hudih zim prihaja do občutnih nihanj med leti," pojasnjujejo. Najbolj pa izstopa zadnjih šest prikazanih tednov letošnjega leta (vijolična črta), ko se število smrti ostro povzpne in odmakne od dolgoletnega povprečja.

Ustvarjalci strani opozarjajo, da je dnevno objavljeno število umrlih zaradi novega koronavirusa samo eden od načinov, kako lahko merimo človeški davek novega koronavirusa. "Ta številka namreč ne zajame vseh učinkov, ki jih ima epidemija na smrtnost. Po eni strani zajame samo potrjene smrti, čeprav lahko sklepamo, da je zaradi načina poročanja neposrednih žrtev verjetno več, kot jih beleži dnevna statistika iz bolnišnic in DSO-jev. Po drugi strani pa imata pandemija in delno zaprtje družbe, ki jo spremlja, tudi mnoge posredne učinke na smrtnost," pravijo.

Na grafu lahko izberemo tudi zavihek Presežek glede na zadnjih pet let. Kot pojasnjujejo ustvarjalci, gre za statistični izraz za presežek števila umrlih v primerjavi s tem, kar bi pričakovali glede na število umrlih v istem obdobju v preteklih letih. Ta kaže, da se število smrti sredi novembra dvigne tudi do 80 odstotkov nad pričakovanim številom smrti.

Slovenija v vrhu držav z največ mrtvimi

Epidemija novega koronavirusa je najbolj prizadela ZDA, kjer je umrlo 288 tisoč ljudi, sledi Brazilija (176 tisoč ljudi), na tretjem mestu pa je Indija (140 tisoč ljudi). Če pa upoštevamo tudi število prebivalcev, je vrstni red držav precej drugačen. Na vrhu lestvice najdemo Belgijo, kjer je umrlo 1.486 ljudi na milijon prebivalcev, na 17. mestu pa je z 818 umrlimi na milijon prebivalcev Slovenija.

Trenutno smo najslabši na svetu

Če pogledamo aktualne podatke, je statistika za Slovenijo še slabša. Slovenija je upoštevajoč število prebivalcev trenutno po umrljivosti v samem svetovnem vrhu. Pri nas z novim koronavirusom umre največ ljudi, sledijo pa Bolgarija, Madžarska, Hrvaška, BiH in Makedonija, kažejo podatki.