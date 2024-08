Leta 2023 je umrlo 21.540 prebivalcev Slovenije, od tega 10.595 žensk in 10.945 moških. V primerjavi z letom 2022 so lani zabeležili 952 smrti manj, kar predstavlja štiriodstotni padec umrljivosti. Večina, 86 odstotkov prebivalstva, je umrla v starosti 65 let in več, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Povprečna starost ob smrti prebivalcev se v zadnjih desetletjih zmerno zvišuje in je lani znašala malce manj kot 79 let. To je za 0,1 odstotka več kot leta 2022, vendar še vedno za 0,5 odstotka (približno pol leta) manj kot leta 2020, ko je zaradi pandemije covid-19 umrlo več ljudi, predvsem starejših.

Moški v povprečju umrli osem let prej kot ženske

V povprečju so moški leta 2023 umrli v 75. letu starosti. Glavni osnovni vzroki za umrljivost so bila rakava obolenja (oziroma neoplazme), bolezni srca in ožilja (oziroma bolezni obtočil) ter zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti.

Povprečna starost žensk je v lanskem letu znašala 83 let. Ženske so v povprečju umrle predvsem zaradi posledic bolezni srca in ožilja (oziroma bolezni obtočil), rakavih obolenj (oziroma neoplazem) ter zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti.

Vzroki smrti

V letu 2023 je 1.693 prebivalcev (976 moških in 717 žensk) umrlo zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti, od tega skoraj tri četrtine zaradi posledic padcev, predvsem v višjih starostih, ter samomorov. Zaradi samomora je lani umrlo 358 oseb, kar je 44 oseb (11 odstotkov) manj kot leta 2022. Samomor je štirikrat pogostejši vzrok smrti pri moških (295 umrlih) kot pri ženskah (63 umrlih).