Končno našli Gantarjevo namestnico, ni Prikl

Epidemiologinja Marija Magajne trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje. S tega položaja jo je vlada danes razrešila in jo z jutrišnjim dnem imenovala za državno sekretarko.

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila Tino Bregant z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje in namesto nje imenovala Marijo Magajne, ki bo funkcijo nastopila jutri, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je 20. novembra zaradi izgube zaupanja vladi predlagal razrešitev Bregantove. Za novega državnega sekretarja je predlagal vidnega člana DeSUS Uroša Prikla, a ta za vladno koalicijo ni bil sprejemljiv. Zato je za novo državno sekretarko predlagal Marijo Magajne, ki jo je danes vlada tudi potrdila. Bregantovo je s funkcije razrešila z današnjim dnem.

Magajnetovo je aktualna vlada junija letos imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje. Na tem mestu je nasledila Nino Pirnat. Pred tem je bila tri leta direktorica Zdravstvenega doma Idrija, še pred tem pa je vrsto let zasedala pomembne položaje na ministrstvu in je bila tesno vpeta v takratno predsedovanje EU. Kot direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je delovala med letoma 2008 in 2013, ko se je ta imenoval še Inštitut za varovanje zdravja.

Bregantova je že tretja državna sekretarka, ki v času Gantarjevega ministrovanja zapušča ministrstvo. Najprej se je za to potezo odločil Andrej Možina, nato pa je vlada v začetku oktobra razrešila še Jernejo Farkaš Lainšček.