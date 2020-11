Gantar za polno bolniško nadomestilo v primeru okužbe s korono v zdravstvu in DSO

Minister za zdravje Tomaž Gantar se strinja, da so zdravstveni delavci oziroma vsi, ki delajo s covidnimi bolniki, v primeru okužbe z novim koronavirusom upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost.

Predlog ministrstva za zdravje bo vključen v sedmi protikoronski zakon, je minister Gantar napovedal na Twitterju."Najbolj izpostavljenim gotovo pripada 100-odstotno nadomestilo," je še tvitnil minister

Opozorila sindikata o pritiskih

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije so namreč nedavno opozorili, da dnevno dobivajo številna opozorila zaposlenih iz zdravstvenih in socialnih zavodov, da zaposlenim, ki so zboleli za covidom-19 in obstaja velika verjetnost okužbe prav na delovnem mestu, delodajalci nočejo izpolniti ustreznega obrazca - prijave poškodbe na delovnem mestu ter posledično priznanje 100-odstotnega nadomestila plače, piše STA.

"Pojavljajo se celo pritiski in obtoževanja s strani vodstev, da zaposleni ravnajo malomarno, se neprimerno družijo ob malici, na cigaretih ali celo, da neprimerno uporabljajo osebno varovalno opremo," so zapisali.

Aprilska okrožnica

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je že v aprilu v svoji okrožnici izvajalcem zapisal, da če je razlog začasne nezmožnosti za delo covid-19, do katere je prišlo zaradi okužbe na delovnem mestu, je vzrok zavarovančeve začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu, in ne bolezen.

Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela in se kot takšno šteje za poškodbo pri delu. V takem primeru je zavarovanec je upravičen do 100-odstotnega nadomestila.

Kot so dodali, so pristojna ministrstva že pred časom opozorila na to nesprejemljivo prakso nepriznavanja okužb na delovnem mestu, zaradi česar so v okviru priprav na šesti protikoronski paket predlagali, da bi bila takšna bolniška odsotnost od prvega dneva odsotnosti v breme državnega proračuna in ne delodajalca.