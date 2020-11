Še je možnost za božično-novoletne praznike v bolj sproščenem vzdušju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na osnovi celostne slike, števila hospitaliziranih in števila pozitivnih testov še vedno ne moremo reči, da se je epidemija začela umirjati, kar ni dobro, saj bi se morali nekoliko poznati že tudi zadnji sprejeti ukrepi," v najnovejši projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji ugotavljajo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Če bomo vsi dosledno izvajali vse ukrepe, bomo tako lahko božično-novoletne praznike mogoče preživeli že v nekoliko bolj sproščenem vzdušju, dodajajo.

V Sloveniji so od začetka epidemije potrdili 74.273 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 1.336 bolnikov. Na IJS v napovedi najnovejše projekcije širjenja covid-19 ugotavljajo, da na podlagi številk še ne moremo govoriti o umirjanju epidemije.

"Upamo, da bomo z doslednim izvajanjem ukrepov, katerih učinek naj bi se v prihodnjih dneh vse bolj kazal, uspeli krivulje končno obrniti navzdol," so zapisali v poročilu.

Sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila je 1,02, kar pomeni, da en oboleli okuži več kot eno osebo.

"S tega stališča epidemija še vedno raste, vendar je treba upoštevati, da bo, ob morebitnem prihodu na vrh ali prehodu čez vrh, sedemdnevno povprečje nekoliko precenilo vrednost R, ker ta vsebuje tudi zgodovino iz naraščajočega obdobja," dodatno pojasnjujejo.

V poprečju imamo 1.440 pozitivnih testov dnevno, epidemiologi pa bodo spremljali stike šele, ko bo dnevno v povprečju 300 okuženih. To bi lahko dosegli šele po dveh do treh razpolovnih časih, trajanje pa je odvisno od višine reprodukcijskega števila. Če nam ga bo uspelo znižati na 0,7, bi razpolovni čas trajal okrog dva tedna.

Scenarij, po katerem bi božično-novoletne praznike preživeli bolj sproščeno

Pogled na praznično okrašeno Ljubljano. Foto: Ana Kovač V drugem valu se je za zdaj okužilo 13,5 odstotka prebivalstva oziroma vsak sedmi prebivalec. IJS v svoji napovedi predpostavlja, da bi, ob upoštevanju ukrepov z dne 16. novembra, reprodukcijsko število padlo na 0,9.

"Če bi uspeli R spustiti na 0,7, bi lahko okoli 28. 12. povprečno število pozitivnih testov padlo pod 300 na dan, kar je maksimalno število pozitivnih testov, ko epidemiologi še lahko zasledujejo stike ljudi, ki so potrjeno okuženi, kar močno zmanjša širjenje virusa in kar je tudi prvi pogoj za postopno sproščanje ukrepov. Zaradi časovnega zamika med okužbo in pozitivnim testom bi se lahko začeli postopoma sproščati ukrepi že nekaj dni prej. Če bomo vsi dosledno izvajali vse ukrepe, bomo tako lahko božično-novoletne praznike mogoče preživeli že v nekoliko bolj sproščenem vzdušju," napovedujejo na IJS, vendar opozarjajo, da je negotovost napovedi v tem obdobju sprejemanja ukrepov zelo velika.

"Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi," so še zapisali.