Institut Jožef Stefan išče novega direktorja

Upravni odbor Instituta Jožef Stefan (IJS) je objavil razpis za direktorja te največje znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji, ki jo zadnjih pet let vodi Boštjan Zalar. Na pisne prijave kandidatov bo čakal do 9. aprila do 10. ure.

Za direktorja IJS je lahko imenovan raziskovalec z izobrazbo s področja dejavnosti instituta, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij uvrščena na deseto raven.

Med pogoji so še izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog, sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela ter izpolnjevanje kriterijev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, je razvidno iz razpisa, objavljenega na spletnih straneh inštituta in v časniku Delo.

Zalar je položaj direktorja IJS nastopil 1. decembra 2020, pred njim je od leta 2005 inštitut vodil Jadran Lenarčič.

IJS je bil ustanovljen leta 1949 ter se ponaša z bogato tradicijo temeljnih in aplikativnih raziskav na področju naravoslovja in tehnike. Njegovo poslanstvo je s sodobnimi raziskovalnimi metodami in vrhunskim znanjem reševati pereče probleme sodobnega časa in prispevati k napredku družbe.