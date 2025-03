Svet ljubljanske psihiatrične klinike objavil nov razpis za direktorja

Svet ljubljanske psihiatrične klinike je v četrtek objavil nov razpis za direktorja, ki bo na ta položaj imenovan za štiriletni mandat. Kandidati lahko prijavo oddajo do vključno 20. marca do polnoči. Na prvi razpis sta popolni prijavi oddala dva kandidata. Med njima je bil tudi zdajšnji direktor Bojan Zalar, a niso izbrali nobenega od njiju.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat z opravljeno izobrazbo po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom uvrščena najmanj na osmo raven. Ob tem mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja ter govoriti vsaj en svetovni jezik, je razvidno iz razpisa.

Ob prijavi mora kandidat predložiti program dela in razvoja zavoda v štiriletnem mandatnem obdobju ter potrdilo o nekaznovanosti. Predložiti mora tudi fotokopijo diplomske listine, življenjepis, listino, iz katere so razvidne izkušnje, in dokazilo o znanju jezika.

Zalar napovedal, da se na ponovni razpis ne bo prijavil

Svet zavoda je ponovni razpis objavil potem, ko prejšnji četrtek na seji sveta niso imenovali novega direktorja, saj noben od dveh kandidatov ni dobil zadostne podpore članov sveta. Na prvi razpis se je sicer prijavilo pet kandidatov, a trije niso izpolnjevali pogojev.

Zalar je po seji napovedal, da se na ponovni razpis ne bo prijavil. "Če tokrat ni bilo nekega zaupanja v to, da nasilja na psihiatrični kliniki ni, potem nima smisla, to je pač politična odločitev," je povedal.