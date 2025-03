Na ljubljanski psihiatriji so se pojavili ščurki

Nadležne žuželke so na psihiatrični kliniki v eni od sob opazili v noči na torek, 25. februarja, zaradi česar so morali bolnike v stavbi E seliti iz ene sobe v drugo.

Kot so za 24ur.com potrdili na Zdravstvenem inšpektoratu RS, so s pojavom ščurkov na psihiatrični kliniki seznanjeni, na podlagi prijave, ki so jo prijeli, je v teku inšpekcijski postopek. Medtem na ministrstvu za zdravje o težavah na kliniki niso bili obveščeni, da je za organizacijo dela pristojno vodstvo javnega zdravstvenega zavoda.

Na psihiatrični kliniki so za omenjeni medij pojasnili, da se občasno kljub rednim in preventivnim higienskim ukrepom na različnih lokacijah pojavljajo različne vrste insektov. Zaradi pojava ščurkov so izvedli dodatne izredne ukrepe za zatiranje insektov in preprečevanje njihovega ponovnega pojava in v tem času bolnike preselili v druge prostore.

Na spletni strani Zavoda za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo piše, da v Sloveniji poznamo dve vrsti ščurkov; orientalskega črnega ščurka in nemškega ščurka. Hitro se razmnožujejo; nemški ščurek lahko proizvede do 240 jajc na mesec.



Hranijo se s skoraj vsem, od hrane do fekalij. Pogosto jih najdemo v kuhinjah in ogrevalnih sistemih. Pojavijo se tam, kjer prostori za pripravo hrane niso čisti. Lahko širijo bakterije, običajno prenašajo grižo, gastroenteritis, tifus in organizme, ki povzročajo zastrupitev s hrano. Do okužbe pride, ko pridejo ščurki v stik s hrano.