Invazija ščurkov v Ljubljani

Število ščurkov v poletnih mesecih zaradi idealnih pogojev za razmnoževanje, optimalne so visoke temperature in zmerna vlažnost, močno naraste. Posredovanje izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije se je v primerjavi z letom 2024 letos povišalo za kar 40 odstotkov, poroča Dnevnik.

Kot navajajo so zaradi težav s ščurki številni občani podali prijavo na Mestno občino Ljubljana. Ščurke srečujejo na Rimski cesti v Ljubljani, težave imajo tudi na Gregorčičevi ulici in v drugih predelih mesta.

Zaradi majhnosti lahko pridejo kamorkoli

V Ljubljani sta najpogostejša nemški in rjavi ščurek, ki zaradi svoje majhnosti lahko prideta praktično kamorkoli. Še posebej so invaziji ščurkov izpostavljene starejše in slabo vzdrževane stavbe. Ščurki se skozi jaške in razpoke v stavbi prebijejo v stanovanja in na težko dostopnih, toplih in vlažnih mestih odložijo jajčeca, iz katerih se izležejo nove generacije.

Običajno ljudje ob pojavu ščurkov težavo rešujejo z specializiranimi razpršilnimi sredstvi, a kot pravijo na Zavodu za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (Zavod za DDD) s tem problema v celoti ne bodo rešili.

Preventivno se pred ščurki zaščitimo z ohranjanjem higiene in izvajanjem rednih strokovnih kontrol, pravijo na Zavodu za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (Zavod za DDD). Kot so pojasnili za Dnevnik, ljudem svetujejo, da v primeru suma na pojav ščurkov dobro pregledajo skrite predele v stanovanju in podajo prijavo strokovni službi. Ta oceni obseg težave in pripravi načrt za ukrepanje. V povprečju težavo odpravijo v enem do štirih mesecev, po potrebi se postopek ponovi.