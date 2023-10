Nadloga: poleg kave dobite še ščurka #video

V enem od stanovanjskih blokov v Luciji, kjer živi približno sto stanovalcev, so se v kavnem avtomatu pojavili ščurki. Prodajalec sicer trdi, da jih upravitelj stavbe ni obvestil o prisotnosti ščurkov in da avtomat ni njihov vir. Kakšno pa je tveganje za človeka, če te insekte zaužije?

V konkretnem kavnem avtomatu podjetja Automatic Servis je ljubitelj kave v skodelici ob napitku dobil še izjemno neprijetno presenečenje: koščke ščurka.

"Napitka nismo analizirali, se je pa v resnici izkazalo, da so v tem objektu, kjer je nameščen naš aparat, prisotni ščurki," je povedala Kata Vidović iz Automtic Servisa.

Njihovi kavni avtomati so namreč delno odprti in vdor insektov je mogoč, je še pojasnila. Pa tudi, da so v omenjenem položaju takoj ukrepali. "Avtomat smo takoj izklopili, odstranili vso surovino iz avtomata, kar so osnovni ukrepi za preprečevanje množenja insektov. Avtomat bo ostal izklopljen, dokler najemodajalec ne bo zagotovil, da je stanje v bloku sanirano," je še dejala Vidovićeva.

V kavnih avtomatih idealni pogoji

Takšno okolje je za ščurke idealno, je povedal strokovnjak za dezinsekcijo. "Oni imajo radi temne prostore in mir. So hladnokrvne živali in tudi toplota jim ustreza. Stroj je topel in notri je ogromno sladkorja. Prostori so idealni zanje," je pojasnil Gianni Dolšak iz podjetja Radit Koper.

Dolšak je na vprašanje o tveganju za zdravje odgovoril, da ni slišal za primer, da bi se kdo zastrupil, če je pojedel hrošča, črva ali ščurka. V zadnjem obdobju, je še dejal, se je problematika ščurkov v primerjavi s preteklimi leti bistveno umirila.