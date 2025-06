Svet psihiatrične klinike za novega direktorja imenoval Damijana Perneta

Marinko je po seji sveta pojasnila, da je Perne dolgoletni sodelavec univerzitetne psihiatrične klinike in opravlja funkcijo predstojnika centra za klinično psihiatrijo ter sočasno tudi vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Dodala je, da se bosta z imenovanjem direktorja za mandatno obdobje 2025–2029 zagotovila kontinuiteta vodenja in nadaljevanje strateških usmeritev zavoda.

Štiri prijave za direktorja

Na razpis so sicer prispele štiri prijave. Da se je prijavil, je za STA potrdil politolog Gregor Kos, ki je javnosti znan iz več zgodb, med drugim iz delovanja v gibanju in stranki Zdrava družba. Neuradno pa sta se prijavila še pooblaščenec UKC Ljubljana za nenasilje Nejc Seitl in nekdanji pomočnik direktorja v Zdravstvenem domu Trbovlje Blaž Pirnat.

Nekdanji direktor Bojan Zalar ni dobil soglasja vlade

Ljubljansko psihiatrično kliniko kot v. d. generalnega direktorja Perne vodi od 25. aprila, ko je nasledil dolgoletnega direktorja Bojana Zalarja. Temu je sicer potekel mandat, za novega pa ni dobil soglasja vlade. Klinika se je pod njegovim vodstvom znašla pod drobnogledom javnosti zaradi očitkov o nasilju nad bolniki, ki pa jih je Zalar vseskozi zanikal.