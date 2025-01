Na ministrstvu za zdravje so svet Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana prosili za ponovno proučitev izvedbe naloženih ukrepov. Predsednik sveta Tomaž Subotič je za STA danes povedal, da so dopis ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel na to temo prejeli tik pred sejo sveta 23. januarja. Dopis in odgovor nanj bodo člani sveta obravnavali na naslednji seji, ki bo 27. februarja, je napovedal.

V primeru neizvajanja ukrepov lahko ministrstvo za zdravje sproži postopke, kot je odvzem dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ali predlaga svetu zavoda razrešitev direktorja javnega zdravstvenega zavoda. "O morebitni uporabi teh zakonskih možnosti bo ministrstvo odločalo na podlagi končnega poročila o izvedbi ukrepov, skladno z določbami odločbe urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu," so napovedali.

Po razkritju stekla kriminalistična preiskava

Ljubljanska psihiatrična klinika se že dlje časa spopada z očitki o nasilju zaposlenih nad pacienti. Policija je po tem, ko je spletni portal N1 leta 2023 poročal o sumu nasilja na kliniki, sprožila kriminalistično preiskavo in podala kazensko ovadbo zaradi povzročitve lažje poškodbe.

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva pa je zaradi očitkov uvedel sistemski nadzor klinike, ki ga je končal konec septembra lani. Kliniki je v odločbi odredil številne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Med drugim morajo na kliniki vzpostaviti mehanizme za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov, so takrat objavili na spletni strani ministrstva.

V končnem poročilu, izsledke katerega so prvi objavili na N1, je urad navedel, da so nekateri "zaposleni izvajali nasilje nad pacienti tako verbalno kot tudi fizično, za kar obstajajo tako dokumentirana gradiva kot tudi verodostojne priče".

Sumi zavržnih praks

Priče so komisiji na uradu izpovedale, da so na kliniki videle osebje, ki je uporabljalo blazino pri že oviranem pacientu. Tako je po navedbah prič zdravstveno osebje tiščalo blazino na obraz hudo vznemirjenega pacienta, da bi izgubil zavest in se umiril. Ob tem so na ministrstvu za zdravje za STA poudarili, da blazine za izgubo zavesti ne uvrščajo med posebne varovalne ukrepe in navedena besedna zveza ne more dajati legitimnosti takim zavržnim praksam.

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije so po ugotovitvah sistemskega nadzora od ministrstva decembra zahtevali poročilo, ali je klinika že uresničila naložene ukrepe. Ob tem so zahtevali tudi, da ministrstvo nemudoma odredi nadzore tudi v drugih psihiatričnih klinikah.

Na ministrstvu so pojasnili, da mora biti uvedba upravnega, strokovnega nadzora s svetovanjem ali sistemskega nadzora skladna z zakonom o zdravstveni dejavnosti in pravilniki, ki opredeljujejo način ter postopek izvajanja nadzora.

Ob tem so dodali, da varuh človekovih pravic, ki izvaja naloge državnega preventivnega mehanizma, vsako leto opravi od dva do tri nenapovedane obiske tudi v oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic. "To pomeni, da v naši državi ni oddelka pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, ki ga državni preventivni mehanizem ne bi že večkrat obiskal," so poudarili.

Direktor očitke zavrača

Direktor UPK Ljubljana Zalar je sicer očitke o nasilju na kliniki vseskozi zavračal. Takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ga je zaradi očitkov pozval k odstopu. Zalar je na to odgovoril, da bo v primeru ugotovitev, da je storil strokovne napake ali je bil za njih objektivno odgovoren, odstopil sam.

A bo Zalar, kot kaže, na položaju ostal do konca svojega mandata. UPK Ljubljana je medtem danes objavila razpis za novega direktorja, ki bo na ta položaj imenovan za štiriletni mandat. Kandidati lahko prijavo oddajo do vključno 10. februarja do polnoči. Po besedah Subotiča bo svet novega direktorja predvidoma imenoval na seji 27. februarja.