Nadzor nad ljubljansko psihiatrično kliniko pokazal več sistemskih nepravilnosti

Komisija urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje na podlagi prejetih pritožb, pregleda dokumentacije od leta 2016 do oktobra lani in številnih razgovorov nasilja na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana ni nedvoumno potrdila, je v petek poročal Radio Slovenija.

So pa ugotovili več sistemskih pomanjkljivosti. Po poročanju Radia Slovenija so v poročilu izrazili dvom o ustrezni prepoznavi, poročanju in obravnavi nasilnih dogodkov. Vodstvu klinike so zato predložili skoraj 140 priporočil in ukrepov za obvladovanje in preprečitev tovrstnih dogodkov ter pozvali generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja, naj prevzame odgovornost.

Direktor ni ustrezno ukrepal

Na podlagi dejstev so ugotovili, da je bil Zalar o dogajanju na kliniki obveščen, vendar ni ustrezno ukrepal, saj da je iz prejete dokumentacije razvidno zanikanje vodstva in minimiziranje posameznih dogodkov. Kljub temu da je bilo anonimnih pritožb veliko ter da nadrejeni vedo veliko o navedenem nasilju, se ne ve, kdo je te prijave dejansko obravnaval, komu in na kakšen način so bile predstavljene ugotovitve ter za katere nepravilnosti so odredili strokovni nadzor.

Psihiatrična klinika po ugotovitvah komisije prav tako nima vzpostavljenega učinkovitega usposabljanja za zaposlene, ne spremlja, koliko in na katerih področjih se zaposleni izpopolnjujejo, zaposlenim ne zagotavlja ustreznega počitka, prav tako so prisotne tudi kršitve pri razporejanju na delo zaposlenih v zdravstveni negi.

Zalar je v odzivu za STA izrazil ogorčenje nad tem, da je javnost nedokončano in nezaključeno poročilo o sistemskem nadzoru prejela, preden bi se klinika nanj sploh lahko uradno odzvala. Komisija je dala kliniki osem dni, da pripravi svoj odziv na ugotovitve in priporočila, pri čemer se je rok zaradi prvomajskih praznikov skrajšal na dva dneva, je opozoril.

Zalar dvomi o kompetencah in strokovnosti nekaterih članov komisije

"Vmesno poročilo je skrajno pristransko, metodološko nekonsistentno, na mnogih mestih kontradiktorno ter nedosledno ali celo napačno pri citiranju zakonodaje, predvsem pa zgrešeno v njeni interpretaciji, posledicah in sankcijah," je Zalar navedel v odzivu. Po njegovih navedbah vodstvo klinike močno dvomi o kompetencah in strokovnosti nekaterih članov komisije, ki so se v času nadzora tudi večkrat menjavali. "Vodstvo je prepričano, da neuspešni kadri, ki se v svojem delu niso izkazali, ne morejo biti razsodniki v stvareh, ki prekašajo njihove sposobnosti, znanje in kompetence," je še dodal.

Klinika se sicer že dlje časa sooča z očitki o nasilju zaposlenih nad pacienti. Policija je lani o sumu nasilja na kliniki sprožila kriminalistično preiskavo in podala kazensko ovadbo zaradi povzročitve lažje poškodbe.