Psihiatrična klinika uvedla nov izredni strokovni nadzor

Portal N1 je po prvih pričevanjih o nasilju zaposlenih nad pacienti nedavno objavil še pričevanji izrednih študentk z dolgoletnimi izkušnjami v zdravstvu, ki sta že decembra 2022 prijavili fizično nasilje nad starejšimi pacienti na enoti za gerontopsihiatrijo. Pridobili pa so tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da so o neprimernem odnosu do bolnikov poročali tudi zaposleni.

O dogajanjih, ki sta jih v mediju opisovali študentki, je vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike izvedelo šele iz vsebine medijskega prispevka, je navedel generalni direktor.

Že pet strokovnih nadzorov

"Vodstvo UPK Ljubljana je bilo nad obtožbami neimenovanih virov v medijih o nasilju zaposlenih nad pacienti ponovno negativno presenečeno. Sklepamo, da so v ozadju drugi interesi nam neznanih interesnih skupin, ki vršijo pritisk na delovanje UPK Ljubljana prek tovrstnih zgodb," je poudaril Zalar.

Vsakršne sume o neprimernih, neustreznih ali celo nasilnih dogajanjih UPK Ljubljana po njegovih besedah jemlje resno in v skladu s pristojnostmi ustrezno ukrepa. Vse prijave o domnevnem nasilju, tudi v kolikor so se nanašale na dogodke izpred več let, klinika je in bo po njegovih besedah vedno obravnavala celostno.

Ob tem je Zalar pojasnil, da so v zadnjih petih letih v zvezi z incidenti, ki so se nanašali na pritožbe pacientov ali njihovih svojcev glede domnevnega nasilja zaposlenih, izvedli pet izrednih strokovnih nadzorov. Noben po njegovih besedah ni potrdil nasilnega ravnanja zaposlenega oziroma več zaposlenih nad pacienti.

Zaposleni niso videli ali slišali nič

Izredni strokovni nadzor, ki je bil izveden nazadnje, je obravnaval prijavo o neprimernem vedenju tehnika do pacientke s konca leta 2022. Nadzor je bil zaključen v začetku oktobra in ni potrdil očitanih dogajanj, zagotavlja Zalar.

"Niti eden izmed 15 zaposlenih, ki bi lahko povedali ali podali koristne informacije o domnevnem nasilnem ravnanju, niso tega potrdili. Nasprotno, vseh 15 je izrecno zanikalo, da bi osebno videli, slišali ali zaznali zaposlenega pri dveh omenjenih domnevnih neprimernih ravnanjih oziroma kateremkoli drugem neprimernem ali nasilnem ravnanju do pacientov," je še sporočil generalni direktor ljubljanske psihiatrične klinike.

Portal N1 je konec maja prvič poročal o razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo bolnišnice je očitke zanikalo, ministrstvo za zdravje pa se je po prijavah, ki so jih dobili že prej, odločilo za sistemski nadzor, ki pa še ni zaključen.