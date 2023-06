Na psihiatrični kliniki svarijo o posledicah nedokazanih obtožb

Psihiatrična klinika Ljubljana je v središču pozornosti javnosti po objavi na portalu N1 o pričevanjih nekaterih aktualnih in nekdanjih bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih o tem, da naj bi se na kliniki dogajali primeri nasilja.

Psihiatrična klinika Ljubljana je v središču pozornosti javnosti po objavi na portalu N1 o pričevanjih nekaterih aktualnih in nekdanjih bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih o tem, da naj bi se na kliniki dogajali primeri nasilja. Foto: STA

Nujen predpogoj za ugotavljanje objektivne odgovornosti vodstva bolnišnice je po mnenju direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjana Pintarja nedvoumen obstoj nekega protipravnega dogodka ali dejanja. Takšno dejanje se je brez dvoma zgodilo septembra 2022 ob zamenjavi identitete bolnikov v Splošni bolnišnici Celje. Vodstvo bolnišnice je ponudilo svoj odstop, čeprav nihče od vodstva ni neposredno sodeloval pri spornem ravnanju, je spomnil v sporočilu za javnost.

Te dni pa smo priča pozivom k odstopu ali razrešitvi vodstva zaradi objektivne odgovornosti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. A obstoja protipravnega ravnanja, ki terja objektivno odgovornost, do danes ni nedvoumno ugotovil še noben pristojen organ, niti strokovni nadzor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je primarno pristojna za nadzor na področju zdravstvene nege, je ob tem zapisal Pintar.

Brez tega pa so pozivi k odstopu vodstva zaradi objektivne odgovornosti nedopustni in škodljivi, je opozoril. In dodal, da če bi ugotovili nedopustna ravnanja, pa tudi objektivna odgovornost in zamenjava vodstva psihiatrične klinike ne bi smela zadostovati. "V tem primeru bi morali poiskati tudi osebno odgovornost in pred sodišči sankcionirati vsa storjena kazniva dejanja. Brez slednjega, bi (neprimerna) ravnanja zgolj pometali pod preprogo," meni.

Odprto pismo zaposlenih

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki zaposleni v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana so v odprtem pismu ponovili, da so jih zapisi o domnevnem nasilju na kliniki globoko prizadeli. "Sporočamo, da absolutno obsojamo vsakršno nasilje nad pacienti in se zavzemamo za ničelno toleranco do tovrstnih dejanj," so zapisali.

Obenem pa ocenjujejo, da se z objavami dela škodo najbolj ranljivim osebam, saj se jih nekateri pacienti in njihovi svojci po objavah v medijih bojijo. "Zato v kolikor želite dobro njim prenehajte s populizmom," so zapisali v pismu, v katerem naslavljajo zlasti vodstvo zbornice zdravstvene in babiške nege in njeno predsednico Moniko Ažman. Od nje namreč pričakujejo tudi javno opravičilo in jo pozivajo "k razmisleku o odstopu".

"Mi pa bomo razmislili o kolektivnem izpisu iz članstva Zbornice - Zveze in vložitvi kazenske ovadbe zoper vas, zaradi podajanja osebnih obtožb ter blatenja našega imena v javnosti, brez tega, da bi počakali na zaključek vseh strokovnih nadzorov in postopkov," so navedli.

Opozorili so namreč, da je zbornica izvedla izredni strokovni nadzor, ki je ugotovil "da ne more nedvoumno potrditi, ali se nasilje zaposlenih nad pacienti in med zaposlenimi dejansko dogaja ali ne". Ažmanova pa da je v medijih delila "osebne sodbe in obtožbe ne upoštevajoč uradnih zaključkov komisije".

"Medicinske sestre in zdravstveni tehniki si zaslužimo resnico. Pravzaprav gre za napad na vse zaposlene v zdravstveni negi, v vseh slovenskih psihiatričnih bolnišnicah. Neutemeljenim obtožbam se bomo uprli z vsemi strokovnimi argumenti," so zapisali zaposleni, ki se poimensko niso podpisali, so pa navedli, da podpise več kot 90 podpisnikov hranijo v kliniki.

Tveganja za osebe z neustrezno zdravljenimi duševnimi motnjami

Da se "z nedokazanimi trditvami o nepravilnostih pri obravnavi" na oddelkih psihiatrične klinike Ljubljana povzroča škoda za bolnike, ki potrebujejo nujno psihiatrično obravnavo, zmanjšuje pa se tudi zaupanje ljudi v ustanovo in psihiatrično stroko," je pred dnevi ocenil tudi predsednik upravnega odbora združenja psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu Peter Pregelj. Kot je zapisal, so v vsakdanjem delu že opazni njihovi negativni učinki, tako na osebe, ki iščejo pomoč, kot tudi na zaposlene, ki so deležni obtožb v medijih. "Povsem možno je, da bo okrnjeno delo urgentnih psihiatričnih služb privedlo do povečanega tveganja za pojavljanje agresivnega ali samomorilnega vedenja oseb z neustrezno zdravljenimi duševnimi motnjami," je ocenil.

Zaradi neustrezne komunikacije poziv k odstopu generalnega direktorja

Psihiatrična klinika Ljubljana je v središču pozornosti javnosti po objavi na portalu N1 o pričevanjih nekaterih aktualnih in nekdanjih bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih o tem, da naj bi se na kliniki dogajali primeri nasilja. Prijave o tem je dobilo tudi ministrstvo za zdravje, ki je odredilo sistemski nadzor, zbornica zdravstvene nege je že izvedla strokovnega. Dogajanje je obravnaval svet zavoda, ki je ocenil, da je na kliniki vse v redu in da ni razloga za razrešitev generalnega direktorja Bojana Zalarja. Vlada je menila, da svet ni opravil svoje naloge, zato je zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je Zalarja zaradi neustrezne komunikacije z javnostjo pozval k odstopu.