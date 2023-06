Zveza pacientov: Na potezi je direktor psihiatrične klinike Bojan Zalar. Golob napovedal ukrepe.

Zveza organizacij pacientov Slovenije v primeru domnevnega nasilja v ljubljanski psihiatrični kliniki akterje poziva, naj ravnajo odgovorno. Po njihovem mnenju je prvi na potezi generalni direktor klinike Bojan Zalar, ki ga pozivajo, naj razkrije, kaj je doslej storil za varnost pacientov. Če ni naredil dovolj, naj to javno prizna, so ga pozvali. O nedavnem razkritju domnevnega nasilja je danes spregovoril tudi premier Robert Golob. Dejal je, da bo jutri, torej v torek, zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan predstavil konkretne ukrepe, njegov odziv pa bo, tako Golob, "dovolj hiter in dovolj poveden, ker bo odločen".

"Zakon o pacientovih pravicah je jasen. Sledi odgovornost sveta zavoda, ki direktorja nadzira," so v sporočilu za javnost poudarili pri zvezi in dodali, da je nato treba razkriti tudi odgovornost zagovornika pacientovih pravic, zagovornika človekovih pravic, zdravnikov, medicinskih sester ter ministrstva za zdravje z ministrom na čelu.

Ob tem so dodali, da je krivdo treba ugotoviti, a šele po ustreznih preiskavah. "Kakovostno izvedena preiskava, ki je ne bo zagrnil molk, lahko vodi k temu, da bomo do zelo zaželene reforme zdravstva prišli in da bo stanje zdravstva za vse paciente nekoč na višji ravni," so poudarili.

Akterjem, od katerih dogodki terjajo ukrepanje, so v zvezi predlagali več ukrepov, ki so jih podrobno opisali v odprtem pismu. Ukrepom je skupna nujnost preseganja prisege molka, ki jo med seboj v škodo najšibkejših prepogosto sklenejo nosilci moči, kar je še posebej izrazito v zdravstvu, so navedli.

Primer razkritja domnevnega nasilja na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je po njihovih besedah priložnost, da tovrstni molk prekinemo. Po njihovem mnenju je treba ločiti odgovornost od krivde, pri čemer je v določeni meri za dobro delovanje sistema odgovoren vsak od akterjev, celo pacient. Krivda pa je v primeru zdravstvenih napak celo večja pri tistih, ki so napake zamolčali, kot pri tistih, ki so jih storili, so poudarili.

Golob napovedal odziv zdravstvenega ministra

Razkritje domnevnega nasilja je sprožilo številne odzive, med katerimi pa ni bilo odziva zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana.

Je pa o tem danes spregovoril predsednik vlade Robert Golob. Dejal je, da bo odziv ministra za zdravje predstavljen jutri, torej v torek, in bo "čisto dovolj hiter in bo tudi dovolj poveden, ker bo odločen". Kot je povedal, se danes na ministrstvu odvijajo aktivnosti, jutri pa bo na novinarski konferenci o ukrepih spregovoril Bešič Loredan.

Za sredo je sicer napovedana izredna seja sveta zavoda ljubljanske psihiatrične klinike.

Razkritje domnevnega nasilja na ljubljanski psihiatrični kliniki

Portal N1 je prejšnji teden poročal o razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo klinike navedbe o nasilju kategorično zavrača. Interni strokovni nadzori niso ugotovili nepravilnosti, so navedli za N1. Na ministrstvu za zdravje pa pripravljajo gradivo za odločanje o uvedbi sistemskega nadzora.