Svet Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana v prejšnji sestavi je 27. februarja obravnaval prijave kandidatov na razpis za novega direktorja klinike. Zdajšnjemu direktorju Zalarju se namreč konec aprila izteče mandat. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov, pogoje sta izpolnjevala dva, eden od njiju je bil tudi Zalar. Oba sta se predstavila svetu, a noben od njiju ni dobil zadostne podpore, je medijem povedal takratni predsednik sveta Tomaž Subotič.

Soglasja vlade naj ne bi dobil

Svet v novi sestavi pa je danes ugotovil, da je bil Zalar na tisti seji imenovan za direktorja, je medijem danes povedala nova predsednica sveta Vesna Marinko, sicer generalna direktorica direktorata za javno zdravje na zdravstvenem ministrstvu. Soglasje k imenovanju Zalarja mora dati še vlada. Na vprašanje, kaj pričakuje od vlade, je Zalar odgovoril, da se s tem zaenkrat ne ukvarja. Po neuradnih informacijah STA Zalar soglasja ne bo dobil.

Ugotovitveni sklep je svet sprejel na podlagi glasovanja sveta v prejšnji sestavi in pravnega mnenja, ki ga je izdelal Inštitut za javno upravo. Do zapleta naj bi prišlo zaradi neskladja določb poslovnika sveta UPK Ljubljana in sklepa o ustanovitvi UPK glede potrebne večine za glasovanje o imenovanju direktorja.

Naknadne spremembe zapisnikov

Po neuradnih informacijah naj bi na inštitutu v pravnem mnenju zapisali, da je sklep o ustanovitvi klinike pravno gledano hierarhično višje od poslovnika sveta klinike. Tako naj bi bil Zalar na seji 27. februarja izglasovan za direktorja. Zanj naj bi glasovali trije od skupaj šestih prisotnih članov, podprl pa naj bi ga tudi takratni predsednik sveta, katerega glas je po sklepu o ustanovitvi v primeru enakega števila glasov odločilen.

Po poročanju portala N1 naj bi bilo sicer na glasovanju o direktorju 27. februarja vseh šest prisotnih članov sveta vzdržanih. Nato pa naj bi Subotič 14. marca sklical izredno sejo, na kateri naj bi zapisnik prejšnje seje dopolnili tako, da so za Zalarja glasovali trije člani sveta, med njim tudi predsednik sveta.

Svet v novi sestavi se z domnevnimi naknadnimi spremembami zapisnikov danes ni ukvarjal. "Nima smisla, da se opredeljujemo za nazaj, to je bila odgovornost prejšnjega sveta zavoda," je poudarila Marinko.

Po ugotovitvi prejšnjega sveta, da noben od kandidatov za direktorja ni prejel dovolj glasov za imenovanje, je bil objavljen nov razpis, na katerega so se lahko kandidati prijavili do vključno 20. marca. Svet v novi sestavi je danes sprejel sklep o razveljavitvi tega razpisa. Koliko kandidatov se je prijavilo na razpis, uradno ni znano. Po Zalarjevih besedah naj bi se prijavili najmanj trije kandidati, sam pa ni bil med njimi.

Svet UPK Ljubljana se je na današnji seji po besedah Marinko seznanil tudi s poslovanjem klinike in s prihodnjimi izzivi. Obravnavali so tudi program dela, pa tudi finančni in kadrovski načrt za leto 2025. Dogovorili so se, da mora biti slednji v določenem delu še popravljen, zato ga bodo obravnavali na naslednji seji.