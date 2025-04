Vlada odrekla soglasje Bojanu Zalarju

Na ministrstvu za zdravje so v obrazložitvi zapisali, da morajo psihiatrične bolnišnice vzbujati najvišjo stopnjo zaupanja. Dvomi, ki so bili vzpostavljeni v javnosti, pa lahko vplivajo na zaupanje bolnikov in njihovih svojcev v institucijo, kar se predvsem na področju duševnega zdravja ne sme spregledati, je na novinarski konferenci po seji vlade dejala direktorica vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Vlada meni, da je v danih okoliščinah smotrno omogočiti nov premislek o vodstvu zavoda, ki bo skladno z vizijo in cilji ustanovitelja prispeval k nadaljnjemu razvoju in stabilnemu delovanju psihiatrične klinike, je še povedala.

Svet ljubljanske psihiatrične klinike je v začetku aprila sprejel ugotovitveni sklep, da je svet v prejšnji sestavi Zalarju na seji 27. februarja podelil nov mandat. Februarja sta se sicer svetu predstavila dva kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje na razpisu, a nihče od njiju ni dobil zadostne podpore, je medijem povedal takratni predsednik sveta Tomaž Subotič.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je dan po ugotovitvenem sklepu novega sveta medijem dejala, da bo vladi predlagala, naj Zalarja ne imenuje za direktorja za nov štiriletni mandat.