Robert Golob vztraja: Reforme bomo izpeljali

Premier Robert Golob je v pogovoru za TVS leto pred volitvami napovedal, da bosta poleg že sprejetih reform v prihodnjih mesecih pod streho tudi stanovanjska in pokojninska. Da je izpeljava reform tudi njegova zaveza do ljudi, je odgovoril tudi na vprašanje, ali bo odstopil, če KPK ugotovi, da je kršil zakon o integriteti.

Četudi se čas v tem mandatu izteka, premier na dan, ko se celotna ministrska ekipa v DZ že drugič zagovarja ob interpelaciji vlade, vztraja, da jim bo uspelo sprejeti še nekaj reform. Po prvomajskih praznikih bo med drugim na vladi stanovanjski zakon, na poti v parlament je tudi že pokojninska reforma, medtem ko soglasja o nepremičninskem davku še niso dosegli, saj čakajo na odgovor stroke, je dejal predsednik vlade leto pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami v pogovoru za oddajo Odmevi na Televiziji Slovenija (TVS).

O carinskih vojnah Trumpa

Odzval se je tudi na nestabilne razmere v svetovnem gospodarstvu in najnovejšo poslabšano napoved letošnje rasti slovenskega BDP. "Zaradi carinske vojne, ki jo je sprožil predsednik ZDA, smo v negotovi situaciji glede svetovne trgovine. To je edini razlog, zakaj je IMF sedaj svoje napovedi tudi popravil. Ni drugih razlogov, na to se pripravljamo," miri premier.

Medtem pa v koaliciji še ni soglasja o tem, ali se bo Slovenija pridružila tožbi proti Izraelu zaradi obtožb o genocidu, je dejal Golob.

O Subotiču

Glede očitkov zaradi dopustovanja pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki ga je vlada imenovala v sveta dveh zdravstvenih zavodov, pa se je odzval z besedami, da Subotiča pozna že več kot 10 let, zbližala pa sta se pred volitvami, ko je postal član stranke Gibanje Svoboda. "Tudi v tujini je praksa, da so stiki med strankarskimi kolegi dopustni. Razkriješ se s tem, ko si v stranki, ker jasno poveš, kam pripadaš in nikoli nisem skrival, da se poznava," je izpostavil premier.

Od trenutka, ko veljajo nova pravila o imenovanju članov svetov zavodov, pa se po Golobovih besedah, vlada, še manj pa predsednik vlade s temi postopki ne ukvarja, ker so v pristojnosti ministrstva. Kot je še dodal, pa vso dokumentacijo o imenovanjih in glasovanjih zdaj zbira generalni sekretariat vlade, da jih bo posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije. O tem, ali bi odstopil, če bi ta ugotovila kršitve pa ne razmišlja, ker mandata ni dobil, da "se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu pred dvema letoma, ravno v trenutku, ko zaključujemo najpomembnejše reforme". "Moj mandat, moje poslanstvo in moja zaveza do ljudi je, da izpeljemo reforme do konca," je zatrdil.

O kadrovskih vprašanjih

Predsednik vlade je prav tako komentiral odprta kadrovska vprašanja. Po njegovih besedah je na predsednici republike Nataši Pirc Musar, da najde skupni jezik s parlamentom. "Ona je tista, ki mora najti pri parlamentarnih strankah podporo, očitno so bili njeni napori do sedaj neuspešni," je ocenil prvak največje vladne stranke.

Oba s predsednico pa se bosta konec tedna udeležila pogreba papeža Frančiška v Vatikanu. Golob je povedal, da ne bosta potovala skupaj, srečala se bosta na sami lokaciji. O tem, ali bo ta pot tudi priložnost za bilateralna srečanja, pa je poudaril, da bo seveda priložnosti za srečanja dovolj, a sam meni, da "takšnih priložnosti nima smisla zlorabljati za nič drugega kot spomin na velikega človeka".