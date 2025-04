Perneta so danes imenovali za dobo največ enega leta. Ob tem je svet sprejel sklep, da se ponovi javni razpis za imenovanje direktorja UPK Ljubljana. Predvidoma ga bodo objavili v začetku maja, je še povedala Marinko.

Perne je za STA povedal, da z veseljem prevzema dolžnost. "Delal bom v dobrobit bolnišnice, da bo delovala kakovostno, in bolnikov. Verjamem, da je v tej hiši velik potencial in da se bo tudi nadaljeval," je dejal.

Psihiater, nekoč župan in poslanec

Psihiater Damijan Perne je predstojnik centra za klinično psihiatrijo na UPK Ljubljana, na kliniki pa je zaposlen zadnjih sedem let. Pred tem je med letoma 2009 in 2017 vodil Psihiatrično bolnišnico Begunje. Bil je tudi kranjski župan in poslanec v DZ.

Bojan Zalar zaključuje z delom na ljubljanski psihiatrični kliniki. Foto: STA , Svet zavoda ga je danes imenoval po tistem, ko vlada v četrtek ni dala soglasja k ponovnemu Zalarjevem imenovanju za generalnega direktorja klinike. Aktualni mandat se mu izteče danes. Vlada je ocenila, da trenutno ni vzpostavljenega zadostnega zaupanja v njegovo sposobnost vodenja klinike na način čim manjše medijske izpostavljenosti.

Nov svet psihiatrične klinike je v začetku aprila sprejel ugotovitveni sklep, da je svet v prejšnji sestavi Zalarju na seji 27. februarja podelil nov mandat. Februarja sta se sicer svetu predstavila dva kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje na razpisu, a noben od njiju ni dobil zadostne podpore, je medijem povedal takratni predsednik sveta Tomaž Subotič.

Očitke o nasilju vseskozi zavračali

UPK Ljubljana se je od konca maja 2023 spoprijemal z očitki o nasilju nad bolniki. Na kliniki so očitke vseskozi zavračali, urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pa je po sistemskem nadzoru v končnem poročilu navedel, da so nekateri "zaposleni izvajali nasilje nad bolniki tako verbalno kot tudi fizično, za kar obstajajo tako dokumentirana gradiva kot tudi verodostojne priče".

Kliniki so nato odredili številne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Na ministrstvu za zdravje so januarja ocenili, da vseh naloženih ukrepov niso izvedli. Zalar pa je na februarski seji ponovil, da so ukrepe izvedli.