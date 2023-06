MZ po prijavi nasilja v ljubljanski psihiatrični kliniki: "Odzvali smo se takoj"

Številni so potrdili, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča.

Številni so potrdili, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Foto: STA

"Na ministrstvu za zdravje obsojamo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno proučimo," so potem, ko je portal N1 poročal o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK), sporočili z ministrstva za zdravje. Kategorično zavračajo vse navedbe, da ministrstvo v dotičnem primeru ni ukrepalo.

"Odzvali smo takoj in z vso resnostjo ter skrbnostjo pristopili k raziskovanju položaja," so še sporočili in navedli, da mora ob vsaki prijavi suma nasilja najprej ukrepati zdravstveni zavod, kjer naj bi se domnevno nasilje zgodilo, in sprožiti nadaljnje postopke prijave.

Z ministrstva kliničnim sredinam priporočajo tudi, da sprejmejo organizacijske in vse druge ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost vseh oblik nasilja na najnižjo mogočo raven. Poudarjajo, da je kakršnokoli zanikanje težav v hudem nasprotju z uveljavljanjem načela ničelne tolerance do nasilja.

Kaj naj bi se dogajalo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana?



Pred več kot enim mesecem so na portalu N1 dobili informacijo, da naj bi se na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana dogajalo nasilje. Pogovarjali so se s tamkajšnjimi pacienti, njihovimi svojci in zaposlenimi. Številni so potrdili, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Nasilje se, kot so navedli, dogaja predvsem (ne pa izključno) na moškem in ženskem sprejemnem oddelku, kamor pridejo pacienti v akutnem stanju, ki so pogosto agresivni do sebe in drugih, zdravljenju nasprotujejo, včasih so tudi pod vplivom alkohola ali drog. Nekateri so agresivni do osebja, posebej do zdravstvenikov, ki jih, če jih drugače ne morejo obvladati, s pasovi za oviranje privežejo na posteljo (gre za tako imenovani posebni varovalni ukrep). Prav zato, ker so bili pacienti ob sprejemu agresivni ali nesramni, naj bi se jim nekateri zaposleni maščevali, potem ko so ti že bili privezani na posteljo. Generalni direktor klinike Bojan Zalar v odgovorih za N1 kakršnokoli nasilje nad pacienti kategorično zanika.

Navedbam pritrjujejo materialni dokazi

Navedbam pritrjujejo nekateri materialni dokazi. V primeru domnevnega nasilja na UPK Ljubljana je namreč Zbornica zdravstvene in babiške nege – zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije decembra 2022 izvedla izredni strokovni nadzor in na podlagi le tega pripravila Poročilo o ugotovitvah izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege na UPK Ljubljana.

V poročilu je bilo navedeno, da Zbornica-Zveza utemeljeno dvomi o ustrezni prepoznavi, poročanju in obravnavi nasilnih dogodkov v UPK Ljubljana. Predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege so zato UPK Ljubljana še isti dan zaprosili za dodatna pojasnila, od koder so jih obvestili, da se bodo na Poročilo strokovnega nadzora odzvali ter ob tem zagotovili, da so obtožbe neutemeljene.

Odločitev o sistemskem nadzoru bodo sprejeli po proučitvi dejstev

Še isti dan je zbornica obvestila tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Institut zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, naj bodo pozorni na morebitne pritožbe pacientov na oddelkih pod posebnim nadzorom glede fizičnega nasilja in drugih vrst nasilja nad pacienti in naj ob morebitnih pritožbah ustrezno ukrepajo. Prav tako so na ministrstvu takoj po prejetju prijave izdali obvestilo o izrednem strokovnem nadzoru in vsebino obravnavali na Kolegiju ministra 6. marca 2023.

Pozneje so primer reševali tudi na Inšpektoratu RS za delo. Gradivo za odločanje o uvedbi sistemskega nadzora je v tem trenutku v pripravi, pri čemer je treba proučiti vse prejete predloge z namenom pravilne identifikacije in usmeritve nadzornih dejanj. Sistemski nadzor bo zajemal hkrati upravni in strokovni nadzor s svetovanjem na vseh področjih delovanja UPK Ljubljana, saj na ministrstvu za zdravje menijo, da je z vidika zagotavljanja kakovosti in varnosti delovnih procesov treba presojati tako organizacijski kot tudi strokovni del. Po proučitvi vseh dejstev bo Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu sprejel odločitev o odreditvi sistemskega nadzora.