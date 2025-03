Za umor v Poljanski dolini različna mnenja psihiatrov glede prištevnosti obdolženca

Tožilstvo obdolženemu očita, da je 8. aprila lani oborožen s puško z daljnogledom in dušilcem prišel v gozd z namenom, da umori svojega soseda, ki je medtem opravljal gozdarska dela. Nanj je večkrat streljal in ga zadel v trebuh, ko je padel po tleh, pa ga je iz neposredne bližine ustrelil v glavo, tako da je na kraju dogodka umrl.

Dejanje je po navedbah tožilke Lee Martinjak storil iz brezobzirnega maščevanja, ker je žrtev za dostop do svojega gozdnega zemljišča ponovno uporabila pot, ki si jo je obdolženi lastil in jo je sosedu prepovedal uporabljati. Ni prenesel, da sosed njegove prepovedi ni upošteval, zato in zaradi drugih nizkotnih nagibov se je odločil, da ga bo umoril, je izpostavila tožilka.

Najprej na obvezno zdravljenje

Ker je sodni izvedenec za psihiatrijo Branko Brinšek pri obdolženem ugotovil blodnjavo motnjo – paranoidno psihozo, zaradi katere ni mogel razumeti svojega dejanja in imeti svojega ravnanja v oblasti –, je tožilka za obdolženega predlagala varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.

Vendar sta tožilka in pooblaščenec oškodovancev Borut Bernik Bogataj na zaslišanju izvedenca ter drugih psihiatrov decembra lani podvomila o obdolženčevi neprištevnosti. Druga dva psihiatra, ki sta obdolženca v preteklih letih oziroma mesecih večkrat pregledala, namreč nikoli nista zaznala obdolženčevega psihotičnega doživljanja.

Poleg tega tudi način izvršitve kaznivega dejanja in to, da je obdolženi po dejanju pobral tulce in skril orožje, pričata o tem, da je deloval izjemno premišljeno, je dejala tožilka. Pooblaščenec oškodovancev pa je ocenil, da ravnanje obdolženega z veliko verjetnostjo kaže na prirejanje simptomov, s katerimi želi doseči drugačno pravno kvalifikacijo svojega dejanja.

Sodišče odredilo dodatno izvedeniško mnenje

Tako sta sodišču predlagala, da se v skladu z zakonom o kazenskem postopku pridobi dodatno izvedeniško mnenje, in sicer ne izvedenca posameznika, temveč komisije zdravstvenega zavoda. Omenjeno mnenje so pripravili na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in danes so na sodišču zaslišali sodelujoča psihiatra Miho Derganca in Nušo Šegrec. Zaradi informacij o zdravstvenem stanju obdolženega je bila javnost z njunega zaslišanja izključena.

Izkazalo se je, da je njuno izvedensko mnenje diametralno nasprotno mnenju Brinška. Zato se bo po odločitvi sodnega senata Brinšek seznanil z drugim mnenjem in se do njega opredelil. Obdolženčev zagovornik Gorazd Fišer je predlagal, da bi dodatno pojasnil tudi razloge za razhajanje v obeh mnenjih glede na obravnavo v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer je obdolženi. Brinšek je namreč navedel, da so ob sprejemu obdolženca ugotovili, da je psihotična simptomatika pri njem prisotna že dlje časa in da tudi terapija ni privedla do bistvenega izboljšanja.

Ugotovitev prištevnosti oziroma neprištevnosti obdolženca bo ključno za nadaljevanje postopka. Zato je 11. aprila, ko je razpisano nadaljevanje obravnave, predvideno ponovno zaslišanje Brinška.