Streljanje pred sodiščem po sojenju za umor nekdanjega boksarskega šampiona

Osumljenca za umor, 38-letnega Hüseyina Akkurta, so sredi julija aretirali v Bruslju, drugi osumljenec pa je še vedno na begu.

Takoj, ko se je okoli 13.30 današnje sojenje zaključilo, so približno 150 metrov od izhoda okrožnega sodišča nenadoma odjeknili streli.

Očividci so povedali, da so pazniki pred vrati sodne dvorane nenadoma začeli vpiti, da zunaj nekdo strelja. Nato so vsi zbežali na ulico, kjer so slišali še več strelov, poroča nemški Bild.

Po prvih informacijah so v nogo ustrelili brata osumljenega Akkurta, ki je skušal pobegniti, a so storilci nanj še naprej streljali. Poškodovan naj bi bil tudi njun oče, ki naj bi bil zaradi strelne rane v predel srca v kritičnem stanju.

Nad območjem še kroži policijski helikopter, enega od domnevnih storilcev današnjega streljanja naj bi že prijeli.

Policisti sumijo, da se je Akkurt skril v stavbi poleg okrožnega sodišča, lahko pa bi bil tudi na begu. Strelski preplah je v bližnji šoli sprožil alarm za nevarnost, zaradi česar so se učenci in učitelji morali zateči na varno v učilnice.

Akkurt je obtožen, da je 9. marca lani okoli 18. ure v središču Bielefelda skupaj s 33-letnim Aymanom Dawoudom Kiritom ubil nekdanjega boksarskega šampiona, ko je parkiral svoj BMW X5 v coni za pešce Obernstrasse in se odpravil v kavarno. Obtožena naj bi vanj izstrelila najmanj 16 strelov. Motiv ni znan, obstaja pa sum, da so bili vsi vpleteni v kazniva dejanja.