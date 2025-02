Na teniškem turnirju v Brazzavillu, glavnem mestu Konga, poteka turnir serije Challenger. Ta turnir si bosta zagotovo zapomnila Ivan Denisov in Guy den Ouden, potem ko je njun dvoboj prekinilo streljanje.

EN EL CHALLENGER BRAZZAVILLE ESTÁN JUGANDO AL COUNTER STRIKE EN 1ER PERSONA !!!



En el video se puede ver cómo se cagan a tiros mientras se juegan los partidos. Sería hermoso que el Umpire pida silencio. pic.twitter.com/q2SuATMCge — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) February 18, 2025

Nizozemski in ruski teniški igralec sta igrala dvoboj prvega kroga, ko so je pri servisu Denisova zaslišal pok. A to ni bil navaden pok, temveč rožljanje orožja. S posnetka je razvidno, da sta igralca nekaj časa začudeno gledala, potem pa kmalu ugotovila, da je bolje, da se umakneta.

Dvoboj je bil nekaj časa prekinjen, nato pa sta igralca vseeno nadaljevala. Na koncu je z izidom 6:1 in 6:3 dvoboj dobil Guy den Ouden. Verjetno je v tem primeru zmaga še najmanj pomembna. Pomembno je predvsem, da sta igralca odnesla celo glavo. Ob tem se lahko odkrito vprašamo, ali bo tudi prihodnje leto turnir organiziran v Kongu.

V zadnjem času je Demokratična republika Kongo priča intenzivnim spopadom med vladnimi silami in uporniško skupino M23.

