Humbert slavil v Marseillu, Fonseca za naslov v Buenos Airesu s Cerundolom

Francoz Ugo Humbert je zmagovalec turnirja ATP 250 v Marseillu. V finalu je bil boljši od Srba Hamada Međedovića s 7:6 in 6:4. Brazilski najstnik Joao Fonseca pa je postal najmlajši finalist na peščenih igriščih po Špancu Carlosu Alcarazu leta 2021, potem ko je v polfinalu turnirja ATP 250 v Buenos Airesu premagal Srba Lasla Đereja s 7:6 (3), 5:7, 6:1. Za naslov se bo pomeril z domačinom Franciscom Cerundolom, sicer petim nosilcem 638.453 evrov vrednega turnirja ATP.

Za šestindvajsetletnega Humberta je to sedmi naslov ATP in drugi zaporedni v Marseillu. V Franciji je slavil tudi leta 2023 v Metzu.

Pet let mlajši Srb je drugič v karieri igral finale serije ATP po Beogradu 2024. Čeprav je tudi tokrat ostal praznih rok, je zadovoljen zapustil jug Francije, saj bo na novi računalniški lestvici napredoval na zanj rekordno 72. mesto.

Međedović je v polfinalu preprečil, da bi se za naslov udarila najvišjepostavljena igralca. Izločil je prvega nosilca Rusa Danila Medvedjeva.

ATP 250, Marseille (767.545 evrov):



Finale:

Ugo Humbert (Fra/2) - Hamad Međedović (Srb) 7:6 (4), 6:4.

Osemnajstletni Fonseca pa je ob velikem uspehu postal tudi najmlajši Brazilec v zgodovini profesionalnega tenisa, ki se je uvrstil v finale turnirja ATP. "Res je poseben dan. Danes je bilo težko, igral sem proti res dobremu igralcu. Šel je skozi kvalifikacije, tako da igra čudovit tenis," je po zmagi, pri kateri je v ključnih trenutkih ohranil mirno kri, dejal Fonseca.

"Vedeli smo že, kako lahko Laslo igra. Igral sem torej po svojih najboljših močeh. Danes je bilo s srcem. Danes je bilo z bolečino. In prebil sem se v finale. A do konca me čaka še ena tekma, zato gremo naprej," je dodal mladi Brazilec.

V boju za svoj prvi naslov se bo Fonseca, trenutno 99. igralec na svetovni lestvici, pomeril z zmagovalcem drugega polfinala Cerundolom. Argentinec, ki je v četrtfinalu izločil prvega nosilca in drugega igralca sveta, Nemca Alexandra Zvereva, je bil v polfinalu s 6:4 in 6:2 boljši od Španca Pedra Martineza.

Če bo zmagal v finalu, bo Fonseca ponovil dosežek Alcaraza, ki je bil prav tako star 18 let, ko je leta 2021 v Umagu osvojil svoj prvi naslov na turneji ATP. Fonseca je oči ljubiteljev tenisa pritegnil že na svojem debiju za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije januarja v Melbournu in navdušil teniški svet.

"V Angliji bi rekli, da je nova zvezda rojena," je o njem dejal komentator Eurosporta in nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker: "Bilo je toliko hvale vnaprej, da je to lahko tudi nevarno. A Fonseca nas je vse prepričal."