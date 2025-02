Po strelskem napadu na Švedskem policija našla več kosov orožja

V izobraževalnem centru za mlade odrasle v švedskem mestu Örebro, kjer je strelec v torek ubil deset ljudi in jih več ranil, so našli več kosov dolgocevnega orožja, je povedal predstavnik policije. Torkov napad velja za najhujši strelski napad na Švedskem. Motive zanj še ugotavljajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je povedal tiskovni predstavnik švedske policije, so našli več kosov dolgocevnega orožja oz. pušk.

Policija ni razkrila identitete osumljenca za napad. Kot so pojasnili, še vedno ugotavljajo njegove motive, očitno pa je, da je bil strelec motiviran zanj in da je imel dostop do strelnega orožja.

Orožje v kovčku za kitaro

Švedski mediji poročajo, da je napadalec 35-letni domačin, ki je živel kot samotar in imel težave z duševnim zdravjem.

Po poročanju časopisa Aftonbladet naj bi orožje skril v kovček za kitaro in se nato preoblekel v vojaška oblačila, preden je začel streljati.

Objavljen videoposnetek med šolanjem

Švedska televizija TV4 je objavila videoposnetek enega od udeležencev šolanja, ki se je skrival v sanitarijah. Na posnetku se slišijo streli in kričanje človeka: "Zapustili boste Evropo." Po pojasnilih televizije so v izobraževalnem centru potekali tudi tečaji švedščine za priseljence.

V torek je švedska policija sicer poročala, da ob začetku preiskave nič ni kazalo na to, da bi bil v ozadju napada teroristični ali ideološki motiv. Švedska policija je za dopoldne napovedala še eno novinarsko konferenco.

Švedski premier Ulf Kristersson je napad označil za najhujši množični strelski napad v zgodovini države in javnost pozval, naj ne ugiba o motivu, medtem ko preiskava še poteka.