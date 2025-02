Slodnjak oproščen sodelovanja pri umoru Kidričana

Kot je ob izreku sodbe pojasnila sodnica Nika Brumen, tožilstvu ni uspelo zagotoviti niti enega neposrednega dokaza o dogovarjanju med Slodnjakom in neidentificiranim strelcem o tem, da bosta Kirbišu odvzela življenje. Nedokazan je ostal tudi bistveni očitek, da naj bi obtoženi neznanemu sostorilcu posredoval podatke o času in kraju srečanja s Kirbišem, je dodala sodnica.

Posredni dokazi po oceni sodišča med seboj niso dovolj trdno in logično povezani, da bi na njihovi podlagi lahko z gotovostjo sklepali, da je Slodnjak kakorkoli sodeloval s strelcem in s tem storil očitano kaznivo dejanje. Zato je sodišče sklenilo, da po presoji vseh dokazov obstaja razumen dvom o očitkih iz obtožnice in je Slodnjaka oprostilo obtožb.

Tožilka napovedala pritožbo

Tožilka je tik pred sklenitvijo glavne obravnave modificirala obtožnico, ki Slodnjaka ni več bremenila pomoči pri umoru, pač pa umora v sostorilstvu, za obtoženega pa predlagala 28 let zapora. V sklepni besedi je zatrdila, da dokazi in pričanja brez dvoma potrjujejo krivdo, obtoženi pa je imel motiv, saj je pokojnemu Kirbišu dolgoval veliko vsoto denarja.

Po današnji sodbi je napovedala pritožbo, ob tem pa povedala, da je njeno delo precej otežilo dejstvo, da strelca še vedno niso izsledili. Storilci so po njenem mnenju ravnali zelo premišljeno in načrtovano, sproti so zakrivali sledi in je še toliko težje odkriti, kdo vse je sodeloval pri kaznivem dejanju.

Slodnjak, ki je ves čas zavračal kakršnokoli povezavo s Kirbiševo smrtjo, je z odločitvijo sodišča zadovoljen in jo je pričakoval. "Verjel sem do zadnjega, da bo sodišče ravnalo preudarno in pošteno, zato kaj drugega ni bilo za pričakovati," je povedal. Kot je dodal, se počuti tudi slabo, saj je bil tri leta deležen različnih obsodb in oznak.

Obramba je navedbam tožilstva skozi ves postopek v celoti nasprotovala. Slodnjakov zagovornik Andrej Kac je še pred sklepnimi besedami vložil ugovor pravne narave, s katerim je poskušal sodišče prepričati, da je sprememba obtožnice tik pred koncem sojenja v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku.

"Tožilstvo je po 53 obravnavah radikalno spremenilo obtožnico, čeprav mu ni uspelo predložiti niti enega dokaza, ki bi kakorkoli upravičeval spremembo obtožnice," je dejal Kac. Z razpletom je zadovoljen, saj je oprostilno sodbo tudi pričakoval.

Kirbiša zvabil na samoten kraj in ga ustrelil

Slodnjaku je tožilstvo pripisovalo sodelovanje pri umoru Kirbiša, ki ga je še vedno neznani storilec 17. februarja 2022 ustrelil v bližini naselja Mostje. Umorjenega, ki je od njega terjal izplačilo dolga, naj bi z zvijačo zvabil zvečer na ta samoten kraj, sam pa naj bi si priskrbel alibi. Truplo sta pozneje na samotnem kraju našla domačina, ki sta se tisti večer mimo peljala s traktorjem.

Sojenje se je na ptujskem sodišču začelo kar trikrat, prvič februarja 2023, ko je bilo po več obravnavah prekinjeno. Senat je namreč zaradi ugotovitve, da je v spisu dokaz, ki tam ne bi smel biti, predlagal svojo izločitev. Drugi poskus sojenja je propadel po tistem, ko se je zaradi premestitve na drugo sodišče iz primera izločila sodnica. Sojenje pred sedanjim sodnim senatom se je začelo konec lanskega maja.