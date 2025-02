Tožilstvo za Slodnjaka terja 28 let zapora

Tožilka je v sklepni besedi vztrajala pri nedavno predstavljeni modifikaciji obtožnice, po kateri Slodnjaka ne bremeni več le pomoči še vedno neznanemu storilcu pri umoru, pač pa mu očita še hujše kaznivo dejanje, umor v sostorilstvu.

Zatrdila je, da dokazi in pričanja potrjujejo njenemu prepričanju, medtem ko zagovoru obtoženega ne gre verjeti. Jasno je namreč, je dejala, da je pokojnemu Kirbišu dolgoval veliko vsoto denarja ter da je bil s strani Kidričana zaradi nevračanja denarja večkrat ustrahovan, grozil naj bi mu tudi z maščevanjem njemu in družini.

Slodnjak je žrtev zvabil na samo

Iz telefonskih komunikacij je po njenih besedah nesporno dokazano, da je Slodnjak Kirbiša zvabil na samotno mesto ter da sta zgolj on in njegova žrtev vedela za čas in kraj srečanja. Obtoženi si je za ta čas zagotovil alibi, skupaj z neznanim morilcem pa je, tako trdi tožilka, dejanje dobro načrtoval, da bi se znebil upnika in dolgov.

Na njegovo ravnanje je po mnenju Bernarda Korparja vplivala tudi njegova narcistična osebnost, saj je ves čas navzven kazal podobo uspešnega podjetnika, ko se je njegovo podjetje sesulo in je moral tudi v osebni stečaj, pa naj bi ga tudi po navedbah izvedenke klinične psihologije v kruto dejanje vodil narcistični bes.

Tožilka: Nedvomno je šlo za direkten naklep

Tožilka je Slodnjakovemu ravnanju pripisala zahrbtnost in koristoljubje, olajševalnih okoliščin pa pri predlagani kazni ni upoštevala, saj da je nedvomno šlo za direkten naklep. Še več, izrazila je strah, da bi bil Slodnjak zaradi narcizma sposoben podobno kaznivo dejanje nekoč ponoviti.

Kljub ugovoru Slodnjakovega zagovornika sodni senat vztrajal pri svojem

Obramba je navedbam tožilstva seveda v celoti nasprotovala. Slodnjakov zagovornik Andrej Kac je še pred sklepnimi besedami vložil ugovor pravne narave, s katerim je skušal sodišče prepričati, da je sprememba obtožnice tik pred zaključkom sojenja v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku.

Po njegovem mnenju se je tožilka za modifikacijo odločila le zato, ker ji ni uspelo dokazati očitka o naklepni pomoči njegovega varovanca, čemur bi po njegovem prepričanju morala slediti oprostilna sodba. Vse skupaj je označil za zlorabo instituta modifikacije obtožnice, zato je sodnemu senatu pod vodstvom Nike Brumen predlagal, da spremembe ne dovoli ter da odloča o prvotnih očitkih.

Senat odvetnikovim navedbam ni pritrdil, saj da je sprememba obtožnice po zakonu o kazenskem postopku dopustna vse do konca glavne obravnave. Ker isti zakon ne predvideva odločanja o tem, ali je sprememba dopustna in izpolnjuje pogoje, se bo sodišče o vsebini ugovora pravne narave opredelilo v obrazložitvi sodbe. Izrek slednje je predviden za četrtek.

Slodnjaku tožilstvo pripisuje sodelovanje pri umoru Kirbiša, ki ga je še vedno neznani storilec 17. februarja 2022 ustrelil v bližini naselja Mostje. Umorjenega, ki je od njega terjal izplačilo dolga, naj bi z zvijačo zvabil zvečer na ta samoten kraj. Truplo sta našla domačina, ki sta se tisti večer mimo peljala s traktorjem.