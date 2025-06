Odbor DZ za obrambo zavrnil predlog Levice za referendum

Člani odbora DZ za obrambo so izglasovali, da predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci Svobode in NSi so na seji poudarili pomen dviga sredstev za obrambno in varnostno politiko, v koalicijskih Levici in SD pa so se zavzeli, da bi o tem odločili državljani.

Poslanec Levice Milan Jakopovič je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja dejal, da o dvigu obrambnih izdatkov ne bi smeli odločati le poslanci. Po njegovih besedah ne gre le za proračunsko vprašanje, temveč za dolgoročno politično, varnostno in razvojno odločitev.

Levica bi posvetovalni referendum

Levica je zato pred časom v DZ vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi državljani odgovorili, ali so za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo do leta 2030 dosegli tri odstotke BDP na leto. DZ je resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki predvideva takšen dvig, že sprejel.

Poslanec Jakopovič je opozoril, da o dvigu izdatkov za to področje ni bila opravljena široka javna razprava. "V času, ko se soočamo z naraščajočimi potrebami po zdravstveni oskrbi, skrbi za starejše, dostopnih stanovanjih in vlaganjih v znanje, se seveda zastavlja ključno vprašanje, kje so naše prioritete," je dejal Jakopovič.

Minister za obrambo Borut Sajovic pobudi za razpis referenduma nasprotuje, saj meni, da je javnost ne bo razumela kot način obravnave varnosti, ampak kot način političnega opredeljevanja.

Sajovic je na seji odbora še poudaril, da je Slovenija del zavezništva Nato, kjer veljajo pravila, ki jih je treba spoštovati. Mirovniške pobude ceni, je dejal, vendar hkrati meni, da svet deluje nasprotno. Kot je dejal, "ne gre v smeri miru, ne gre v smeri diplomacije, dogovorov, pogajanj, ampak je vse več konfliktov, napetosti, za kar je treba biti ustrezno pripravljen".

SD: Morali bi odločati državljani

Koalicijska stranka SD meni, da bi morali o dvigu obrambnih izdatkov odločati državljani. Ocenili so, da v primeru predloga za razpis referenduma ne gre za izkoriščanje tega instituta v politične namene, temveč za pomembno politično vprašanje. Kot je dejal poslanec SD Jonas Žnidaršič, "ljudje razumejo pomen nacionalne varnosti v luči aktualnih razmer po svetu. Prav tako se zavedajo, da gre za znatno povečanje porabe javnih sredstev v obrambne namene, kar pomembno vpliva na javne finance države".

Poslanci Svobode so se zavzeli za dvig sredstev za obrambo. Poslanka Svobode Andreja Rajbenšu je povedala, da "povečanje obrambnega proračuna ne pomeni, da država odteguje denar bolnišnicam, šolam in ostalim", ampak da Slovenija izpolnjuje zaveze do zavezništva Nato. S tem ohranja kredibilnost in svojo odpornost, je poudarila.

Tudi v NSi pobude za referendum niso podprli. Kot je dejal poslanec NSi Janez Žakelj, so seveda za mir in proti nesmiselnemu oboroževanju, hkrati pa je spomnil, da je DZ že izglasoval resolucijo, ki predvideva dvig obrambnih izdatkov. "Če vladaš, moraš sprejemati prijetne in neprijetne poteze," je dejal Žakelj.

Proti referendumu je tudi vlada

Tudi vlada razpisa posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov ne podpira. Zapisali so, da bi bil razpis referenduma v nasprotju z nacionalnovarnostnimi in obrambnimi interesi ter temeljnimi strateškimi in planskimi dokumenti Slovenije na področju obrambe in varnosti.

Prav tako je v nasprotju z že sprejetimi odločitvami in ukrepi vlade na tem področju. Poleg tega bi tovrstne odločitve "korenito posegle v verodostojnost Slovenije kot članice zavezništva ter izpolnjevanje skupaj dogovorjenih zavez, ambicij in ciljev Nata ter EU na področju kolektivne obrambe ter skupne obrambne in varnostne politike".