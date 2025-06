Četverici zaradi ugrabitve in umora dekleta dosmrtni zapor

Štirje moški so bili spoznani za krive organizacije in izvedbe umora 14-letnega dekleta in 74-letnega moškega novembra 2023, ki sta pretresla državo.

Četverica je nameravala od družine dekleta zahtevati odkupnino. Najprej so v Velesu, približno 40 kilometrov od Skopja, ustrelili 74-letnika, da bi mu ukradli avto, nato pa so najstnico ugrabili in jo zatem ustrelili v glavo. Njeno truplo so našli v predmestju Skopja teden dni po umoru.

Odvetnik Palevskega je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da se bodo na obsodbo pritožili. Palevski, ki je organiziral ugrabitev, je nekdanji vodja desničarske stranke Desna in v Severni Makedoniji znan po svojih proruskih dejavnostih.