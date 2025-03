"Dokazi, ki sem jih slišal, kažejo, da ste ljubosumen moški, ki se utaplja v samopomilovanju. Moški, ki popolnoma prezira ženske," je ob izreku kazni dejal sodnik Joel Bennathan.

Clifford je julija lani v kraju Bushey blizu Watforda s samostrelom ubil 61-letno ženo nekdanjega policista ter radijskega komentatorja konjskih dirk Johna Hunta in njuni hčeri, 28-letno Hannah in 25-letno Louise.

Napad je načrtoval več dni in med drugim spremljal Huntovo gibanje. Sprva je zabodel in ubil Carol Hunt, nato pa eno uro čakal na Louise, jo zvezal, posilil in ubil s samostrelom. Zatem je ubil še Hannah, ko se je vrnila domov iz službe.

Kyle Clifford, a violent misogynist, murdered and raped his ex-girlfriend, killed her sister with a crossbow, and stabbed her mother eight times with a butcher’s knife. No law on weapon sales will stop male violence. The problem isn’t the weapon—it’s the men who commit these… pic.twitter.com/VRGtDC4Ugk