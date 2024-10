Ustvaril si je pedofilsko podjetje in izsiljeval otroke, obsodili so ga na dosmrtni zapor

Sodišče na Severnem Irskem je v petek moškega, ki je preko spleta izsiljeval več otrok in pri tem 12-letno ameriško deklico napeljal k samomoru, obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Moški, ki je priznal krivdo v povezavi s 185 obtožbami kaznivih dejanj zoper 70 otrok, bo moral za zapahi presedeti najmanj 20 let.

26-letni Alexander McCartney se je na spletu izdajal za najstnico in se prek aplikacije Snapchat spoprijateljil z mladimi ženskami po vsem svetu ter jih prisilil, da so mu pošiljale eksplicitne fotografije, nato pa jim grozil, da jih bo objavil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žrtev si je vzela življenje, nato še njen oče

Ena od žrtev je bila tudi 12-letna Američanka iz Zahodne Virginije, ki je maja 2018 storila samomor, potem ko je McCartney od nje zahteval, naj mlajšo sestro vključi v spolna dejanja, v katera jo je prisilil. 18 mesecev pozneje je samomor storil tudi njen oče.

Med januarjem 2021 in marcem letos je McCartney priznal krivdo v povezavi s 185 obtožbami kaznivih dejanj zoper 70 otrok. Te vključujejo nenaklepni uboj, izsiljevanje, izdelavo in distribucijo nespodobnih fotografij in spodbujanje otrok k spolnim dejanjem.

Men like Alexander McCartney should never be released from prison. pic.twitter.com/RIBU7iwoir — ReasonableCop (@ReasonableCop) October 25, 2024

Tudi po tretji aretaciji ni odnehal

Sodnik je ob izreku sodbe dejal, da mu ni znan noben drug primer, v katerem bi storilec z uporabo družbenih omrežij "povzročil tako strašno in katastrofalno škodo mladim dekletom".

"Resnično si je težko predstavljati spolnega sprevrženca, ki bi predstavljal večje tveganje," je nadaljeval in dodal, da je McCartney tudi po tretji aretaciji nadaljeval kazniva dejanja na "še bolj zlovešč, dramatičen in grozljiv način".

Glavni inšpektor Eamonn Corrigan je medtem McCartneyja označil za odvratnega plenilca otrok, čigar kazniva dejanja so bila industrijskega obsega. "V svoji otroški sobi v Newryju je začel s kaznivimi dejanji kot najstnik in zgradil nekaj, kar lahko opišemo le kot pedofilsko podjetje. McCartney je nevaren, neizprosen in krut pedofil," je dejal novinarjem pred sodiščem.

Tožilstvo Severne Irske ocenjuje, da je McCartney nadlegoval okoli 3.500 deklic, nekatere stare le deset let.