Inter in Manchester City favorita ponedeljkovih tekem

Prve štiri četrtfinaliste razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v ZDA smo dobili pretekli konec tedna. Palmeiras bo v četrtfinalu igral s Chelseajem, PSG pa proti Bayernu. Ponedeljek in torek prinašata odločitvi na preostalih štirih dvobojih osmine finala. Najprej v ponedeljek ob 21. uri igrata Inter iz Milana in Fluminense.

Ne Inter ne Fluminense se v skupinskem delu kljub sorazmerno lahkim nasprotnikom nista posebej izkazala. Milančani so zbrali sedem točk, potem ko so premagali argentinski River Plate in japonsko Urawo Reds ter samo remizirali z mehiškim Monterreyjem. Brazilska ekipa je bila boljša od korejskega Ulsana, neodločeno pa je igrala z Dortmundom in južnoafriško ekipo Mamelodi Sundowns.

Manchester City je na prvenstvu zabil že 13 golov. Foto: Reuters Ponoči ob 3. uri bosta igrala favorizirani Manchester City in savdski prvak Al Hilal. Angleži so za tri zmage in devet točk v svoji skupini Juventusu, Al Ainu iz Emiratov in maroškemu Wydadu zabili kar 13 golov. Savdijci so premagali mehiško Pachuco ter remizirali s Salzburgom in madridskim Realom.

V torek oziroma v noči na sredo bosta še dve tekmi osmine finala: Real Madrid proti Juventusu in Dortmund proti Monterreyu.

Klubsko SP, osmina finala, 30. junij:

Nedelja, 29. junij:

Lestvice:

Preberite še: