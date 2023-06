Zalarjeva izjava sprožila ostre odzive

Torkova izjava direktorja ljubljanske psihiatrične klinike Bojana Zalarja o tem, da so mnoge prijave spolnih zlorab neresnične, ker je to del sistema, sproža številne ostre odzive. Tako na ministrstvu za delo kot v društvu SOS telefon obsojajo vsakršen poskus utišanja žrtev spolnega nasilja. Zalar pravi, da je bil narobe razumljen. Ob 14. uri se je sicer začela izredna seja sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana, ki so jo sklicali po razkritju domnevnega nasilja nad pacienti.

Po poročanju o domnevnem nasilju na kliniki je svet zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana za danes sklical izredno sejo. Kot je za portal N1 povedala predsednica sveta zavoda Branka Neffat bodo na seji opravili razpravo in preučili dokumentacijo. Glede možne razrešitve generalnega direktorja Bojana Zalarja pa je dejala, da bo odločitev padla na seji.

V javnosti sicer odmeva Zalarjeva izjava o tem, da so mnoge prijave spolnih zlorab neresnične, ker je to del sistema.

Direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, ki je tudi sodni izvedenec klinične psihologije, je na torkovi novinarski konferenci, sicer namenjeni odzivu zaposlenih na poročanje domnevnem nasilju na kliniki, odgovarjal tudi na novinarsko vprašanje o tem, ali pacientom, ki prijavijo nasilje, verjamejo ali so že zaradi njihove duševne motnje diskreditirani. Zalar je odgovoril, da imajo nekateri prav, a da ne ve, da bi do nasilja prihajalo na njihovi kliniki.

A se ni ustavil tam. Sklicujoč se na svojo funkcijo sodnega izvedenca, je svoj dvom ponazoril z izjavo, da "je bilo 20 let nazaj prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet resničnih, danes pa od desetih ne vem, če je ena resnična, zato ker je to del nečesa, del sistema".

Plazova: Torek je bil dan, ko je žrtve ponovno nekdo hotel utišati

V Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja ob tej izjavi navajajo podatke iz raziskave ministrstva za pravosodje iz leta 2020, ki je pokazala, da je vsaka peta oseba v otroštvu doživela vsaj eno obliko spolnega nasilja. Vsaka sedma dve ali več. Zgolj šest odstotkov jih je vložilo kazensko ovadbo.

Predsednica društva Maja Plaz opozarja, da je spolno nasilje kaznivo dejanje, ob katerem je izraženega največ dvoma v žrtev, saj gre za težko dokazljiva dejanja, pri katerih so žrtve med sodnim postopkom, kadar do njega sploh pride, popolnoma razčlovečene in ponovno viktimizirane znotraj sistema. Zato se sprašuje, o kakšnem sistemu množičnega prijavljanja spolnih zlorab govori direktor ljubljanske psihiatrične klinike.

"Realnost žrtev in nas, ki jih vsakodnevno spremljamo, je, da živimo v sistemu, kjer se jim po pravilu ne verjame, v katerem se nanje prelaga krivdo za preživeto nasilje, kjer se gre v dvomu včasih celo tako daleč, da sodnik sploh ne postavi izvedenca ali pa le-ta naredi poročilo zgolj na osnovi predhodne dokumentacije, ne da bi enkrat samkrat srečal osebo, o kateri poda svoje mnenje," je bila kritična.

V društvu opozarjajo tudi, da se nemalo žrtev spolnega nasilja znajde tudi na psihiatriji. "Večinoma so njihove izkušnje, da jih nihče ne vpraša, ali so preživele spolno zlorabo, spolno nasilje, spolno nadlegovanje," je navedla Plaz, ki je opozorila še, da je bil torek "dan, ko je žrtve ponovno nekdo hotel utišati". Medtem ko mora po njenem mnenju del sistema "postati (pravočasno) prepoznavanje in ustrezna pomoč in kaznovanje storilcev in ne pometanje dejanskega stanja pod preprogo, saj s tem generiramo vsakovrstno nasilje".

Vsakršen poskus utišanja žrtev spolnega nasilja ter relativiziranja kaznivega dejanja posilstva in spolnega nadlegovanja obsojajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Kot družba se moramo resno pogovoriti, zakaj je spolno nasilje kljub razširjenosti ena najmanj prijavljenih oblik kaznivega dejanja, kjer se največkrat pojavlja dvom v žrtev in kjer najpogosteje zatajijo institucije, ki naj bi žrtev zaščitile in ji zagotovile korektno obravnavo," so izpostavili in dodali, da mora biti skupni cilj vseh, da žrtve vseh oblik nasilja opogumijo in jim zagotovijo primerno obravnavo.

Po njihovih besedah nasilje nad ženskami in v družini tudi po epidemiji covida-19 še narašča in "že prerašča v akutno stanje, kar se odraža tudi v porastu števila femicidov, lani smo jih zabeležili kar 13".

Švarc Pipanova: Zalarjeve izjave so neumestne in škodljive

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je na Facebooku zapisala, da Zalarjeve izjave ocenjuje kot neumestne in škodljive, odkrito špekulativne in brez ustreznega premisleka o učinku in posledicah, ki jih imajo na žrtve. "V državi, kjer je spolno nasilje, daleč najpogosteje izvirajoče iz intimno-partnerskih, družinskih ali skrbniških odnosov, izjemno pereč problem, nas take izjave vržejo več korakov nazaj v prizadevanjih za premik v družbeni mentaliteti ter k boljšemu razumevanju in zaščiti žrtev spolnega nasilja," je zapisala Švarc Pipan.

Še ostrejši so bili v Levici. "Kdorkoli, ki misli, da imamo težave s porastom lažnih pričevanj zaradi nekakšne preobčutljivosti družbe, izkazuje popolno neprimernost za položaj direktorja neke zdravstvene ustanove, torej natanko tistega tipa institucije, od katere pričakujemo občutljivost in strokovnost, ko se bodo soočali s tovrstnimi situacijami," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali: "Ob dejstvu, da govorimo o direktorju zdravstvene ustanove, sodnem izvedencu in celo o večkratnem potencialnem kandidatu za ministra v preteklih vladah, se v nečem z Zalarjem lahko strinjamo. Grozljiv odnos do pojavov spolnega nasilja je zagotovo 'del sistema'."

Zalar pojasnjuje: Izjava je bila izvzeta iz konteksta

Danes se je z dodatnim pojasnilom odzval tudi Zalar, ki navaja, da je bila njegova izjava izvzeta iz konteksta in da je bil njegov namen obraten od tega, kot se je ustvaril vtis v javnosti. Z izjavo je namreč želel izpostaviti, kako napačno in škodljivo je lahko, "če je za morda neresničnimi izjavami o nasilju zavajajoč efekt za paciente", če bodo verjeli nedokazanim vestem, da se na kliniki s pacienti ne ravna v skladu z zdravstveno etiko, se jih muči in maltretira, saj si na primer ne bodo upali priti na zdravljenje v kliniko.

"Podobno kot se lahko dogaja tudi na drugih področjih, kjer je pomembno, da se žrtev hitro in učinkovito zaščiti in ne, da se jih spregleda in da se žrtve nasilja bojijo prijaviti spolno nasilje, ker menijo, da ne bodo obravnavane resno, saj je dokazni standard na tem področju zelo zahteven," je pojasnil Zalar.